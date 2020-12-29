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Эвакуировали ТЦ «Сан Сити» из-за потопа в Новосибирске

18:39 29.12.2020 Фото: АСТ-54
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Водой залило весь торговый центр с четвертого по первый этажи - сработала пожарная сигнализация, хотя возгорания не было.

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Посетителей и персонал "Сан Сити" вывели на улицу

Во вторник, 29 декабря, в соцсетях появилась информация об эвакуации крупного торгового центра на левом берегу Новосибирска. Персонал и посетителей срочно вывели на улицу.

Причиной эвакуации стало внезапное срабатывание автоматической системы пожаротушения. Возгорания не было. Почему сработала система тушения пожаров – еще не выяснили. Водой залило весь торговый центр с четвертого по первый этажи, сообщает АСТ-54. Ущерб оценят после ликвидации аварии.

«Сан Сити» ранее уже эвакуировали из-за ложных сообщений о минировании.

персонал системы пожаротушения торговый центр эвакуировали
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