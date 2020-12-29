Эвакуировали ТЦ «Сан Сити» из-за потопа в Новосибирске

Водой залило весь торговый центр с четвертого по первый этажи - сработала пожарная сигнализация, хотя возгорания не было.

Посетителей и персонал "Сан Сити" вывели на улицу

Во вторник, 29 декабря, в соцсетях появилась информация об эвакуации крупного торгового центра на левом берегу Новосибирска. Персонал и посетителей срочно вывели на улицу.

Причиной эвакуации стало внезапное срабатывание автоматической системы пожаротушения. Возгорания не было. Почему сработала система тушения пожаров – еще не выяснили. Водой залило весь торговый центр с четвертого по первый этажи, сообщает АСТ-54. Ущерб оценят после ликвидации аварии.

«Сан Сити» ранее уже эвакуировали из-за ложных сообщений о минировании.