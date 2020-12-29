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Врачи спали прямо на полу возле пациента с коронавирусом: Фото появилось в Сети

19:06 29.12.2020 Фото: ФГБУЗ ЦМСЧ №38 ФМБА России/Вконтакте
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Ночью в рабочей группе медиков появилось сообщение об ухудшении самочувствия одного из госпитализированных. Ради него на смену внепланово вышли несколько специалистов.

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Фото из палаты

В Сети появилось фото медиков, уснувших в палате пациента с COVID-19. Снимок, сделанный в одной из больниц в Ленинградской области, опубликован "ВКонтакте".
На кадре видно, как трое врачей в защитных костюмах лежат на полу около кровати больного.

"Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина...", — написала автор публикации, старшая медсестра отделения.

Она пояснила, что в два часа ночи в рабочей группе медиков появилось сообщение об ухудшении самочувствия одного из госпитализированных. Ради него на смену внепланово вышли несколько специалистов.

В комментариях пользователи выразили поддержку и благодарность врачам, а также пожелали им терпения.

COVID-19 в палате коронавирус медики уснули
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