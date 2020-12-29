Чубайс раскрыл тайну секретного разговора с Путиным перед увольнением из «Роснано»

Чубайс займется устойчивым развитием

Спецпредставитель президента по целям устойчивого развития Анатолий Чубайс общался с президентом Владимиром Путиным перед своим увольнением из «Роснано». Об этом сам Чубайс рассказал в программе «Итоги года-2020», запись которой будет опубликована на сайте RTVI 29 декабря. Полную текстовую версию интервью Чубайса можно будет прочитать на сайте RTVI c 1 января.

«У меня был разговор с Владимиром Владимировичем, хотя все средства массовой информации отплясали на том, что он не встретился с Чубайсом и что президент не назвал его имени. А почему он должен был назвать мое имя, если он с другим человеком?» - сказал Чубайс, имея в виду разговор Путина по видеосвязи с новым главой «Роснано» Сергеем Куликовым. Путин во время общения с Куликовым не вспоминал о Чубайсе и не благодарил его за работу.

Чубайс рассказал, что Путин сам ему предложил стать спецпредставителем президента по достижению целей устойчивого развития. Чубайс согласился, но с условием, что формально не будет государственным служащим, в том числе он не хочет иметь статуса помощника Путина.

«В принципе, как правило, спецпредставитель — это помощник. Но в моем случае этого не произошло. И я этому рад. Именно об этом я просил президента, да. И моя просьба была услышана», — сказал Чубайс. «Мигалка, ксива, кабинет, секретарша — главный дежурный набор. Нет, мигалки не будет точно. Я не являюсь госслужащим, сотрудником администрации президента», — отметил он.

Чубайс был назначен спецпредставителем Путина по достижению целей устойчивого развития 4 декабря. До этого он в течение 13 лет руководил «Роснано».

ООН сформулировала 17 целей устойчивого развития. Они касаются не только вопросов экологии. Среди целей — ликвидация нищеты и голода, доступное образование, уменьшение неравенства, чистая и недорогая энергия, сохранение природы и борьба с изменением климата.

Источник: RTVI