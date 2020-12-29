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Лютые морозы возвращаются в Новосибирскую область: Когда ждать -45?

22:11 29.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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Регион накроет вторая волна арктического холода уже совсем скоро, предупредили синоптики.

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Холода никуда не ушли

В первые дни января 2021 года вернутся аномальные холода в Новосибирскую область. Температура воздуха в этом месяце будет значительно ниже нормы. Об этом сообщила начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик на пресс-конференции в ТАСС 29 декабря.

“В первой декаде января мы ожидаем погоду на 8-10 градусов ниже нормы и с температурами -30, -35. Местами до -40, -45. Безусловно, сейчас была первая проба пера у арктического холода. Вторая волна будет наблюдаться в первой декаде января. В целом январь у нас тёплым не будет, потому что очень холодная первая декада. И эти очаги холода очень сложно каким-то процессами в атмосфере разрушить. Нужны активные циклоны атлантические, которые, к сожалению, пробиться сквозь этот холод не могут”, — рассказала Лапчик.

-45 аномальные холода январь Анна Лапчик
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