Получат по 1 млн рублей семьи пропавших на "Онеге" 17 рыбаков от губернатора Чибиса

Во вторник в Мурманской области объявлен день траура по погибшим рыбакам. Спасти удалось двоих.

По предварительной информации, "Онега" затонула из-за обледенения

Власти Мурманской области окажут семьям пропавших без вести на борту траулера "Онега" в Баренцевом море материальную помощь в размере миллиона рублей, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Правительство Мурманской области окажет поддержку семьям. Каждая семья получит материальную помощь в размере одного миллиона рублей. Кроме того, сейчас мы работаем над дополнительной адресной помощью для каждой семьи", - сказал Чибис в видеообращении, которое размещено в его соцсетях.

Во вторник в Мурманской области объявлен день траура по погибшим рыбакам.

