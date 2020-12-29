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Получат по 1 млн рублей семьи пропавших на "Онеге" 17 рыбаков от губернатора Чибиса

20:06 29.12.2020 Фото: МЧС
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Во вторник в Мурманской области объявлен день траура по погибшим рыбакам. Спасти удалось двоих.

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По предварительной информации, "Онега" затонула из-за обледенения

Власти Мурманской области окажут семьям пропавших без вести на борту траулера "Онега" в Баренцевом море материальную помощь в размере миллиона рублей, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Правительство Мурманской области окажет поддержку семьям. Каждая семья получит материальную помощь в размере одного миллиона рублей. Кроме того, сейчас мы работаем над дополнительной адресной помощью для каждой семьи", - сказал Чибис в видеообращении, которое размещено в его соцсетях.

Во вторник в Мурманской области объявлен день траура по погибшим рыбакам.

В понедельник утром судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасти удалось двоих. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения в условиях шторма. Поиски 17 человек продолжаются. Возбуждено уголовное дело.

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