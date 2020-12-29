Мощное землетрясение разрушило город в Хорватии. Есть жертвы, люди в панике

Мэр города Даринко Думбович сообщает, что стерта с лица земли "практически половина города". По всей видимости, в ближайшее время количество пострадавших может возрасти. Смотрите видео.

В Хорватии произошло землетрясение

По данным хорватских СМИ в результате землетрясения, которое произошло в стране сегодня, в городе Петриня оказались разрушены местные больница и детский сад. Сообщается о гибели ребенка.

Мэр города Даринко Думбович сообщает, что разрушена "практически половина города". По всей видимости, в ближайшее время количество пострадавших может возрасти.

"В городе паника, люди ищут своих близких", - пишут местные СМИ.

Эпицентр толчков располагался приблизительно в 50 км к юго-востоку от столицы страны.

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Источник: МК