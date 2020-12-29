29.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Мощное землетрясение разрушило город в Хорватии. Есть жертвы, люди в панике

20:59 29.12.2020 Фото: www.pixabay.com
0

Мэр города Даринко Думбович сообщает, что стерта с лица земли "практически половина города". По всей видимости, в ближайшее время количество пострадавших может возрасти. Смотрите видео.

% name% title
В Хорватии произошло землетрясение

По данным хорватских СМИ в результате землетрясения, которое произошло в стране сегодня, в городе Петриня оказались разрушены местные больница и детский сад. Сообщается о гибели ребенка.

Мэр города Даринко Думбович сообщает, что разрушена "практически половина города". По всей видимости, в ближайшее время количество пострадавших может возрасти.

"В городе паника, люди ищут своих близких", - пишут местные СМИ.

Эпицентр толчков располагался приблизительно в 50 км к юго-востоку от столицы страны.

Источник: МК

больница детский сал землетрясение погиб ребенок Хорватия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какое самое сильное землетрясение вы застали?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Лютые морозы возвращаются в Новосибирскую область: Когда ждать -45?
22:11 29-12-2020
Лютые морозы возвращаются в Новосибирскую область: Когда ждать -45?
Угрожающую "цель" коронавируса назвали врачи: Он пришел навсегда?
22:01 29-12-2020
Угрожающую
Молитва на Hовый год 2021
21:50 29-12-2020
Молитва на Hовый год 2021
Признали иноагентом борющийся с домашним насилием кризисный центр
21:43 29-12-2020
Признали иноагентом борющийся с домашним насилием кризисный центр
Холодное Полнолуние 30 декабря 2020: как Рождественская мощная луна влияет на все знаки зодиака и как может изменить вашу жизнь уже сегодня
21:26 29-12-2020
Холодное Полнолуние 30 декабря 2020: как Рождественская мощная луна влияет на все знаки зодиака и как может изменить вашу жизнь уже сегодня
Цену оливье и селедки под шубой к новогоднем столу 2021, подсчитал Росстат. Где дешевле?
21:23 29-12-2020
Цену оливье и селедки под шубой к новогоднем столу 2021, подсчитал Росстат. Где дешевле?
Анастасия Ивлеева слизала известный образ Жанны Фриске. Поклонники негодуют
21:20 29-12-2020
Анастасия Ивлеева слизала известный образ Жанны Фриске. Поклонники негодуют
Десятки проверяющих тесты на коронавирус лабораторий "забраковал" Роспотребнадзор
21:07 29-12-2020
Десятки проверяющих тесты на коронавирус лабораторий
Мощное землетрясение разрушило город в Хорватии. Есть жертвы, люди в панике
20:59 29-12-2020
Мощное землетрясение разрушило город в Хорватии. Есть жертвы, люди в панике
Как нужно загадать желание в Новый год обычный и Китайский? Советы астролога
20:50 29-12-2020
Как нужно загадать желание в Новый год обычный и Китайский? Советы астролога