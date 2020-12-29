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Умер в России самый большой в мире ребенок из Книги рекордов Гиннеса

20:30 29.12.2020 Фото: Федерации сумо КБР
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Сумоисту Джамбулату Хатохову было 22 года. В первом классе его вес составил 115 кг, а в 13 лет — 180 кг. Причину смерти не раскрывают.

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В Книгу рекордов Гиннесса Джамбулат Хатохов попал в 2003 году
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Умер в России самый большой в мире ребенок из Книги рекордов ГиннесаУмер модельер Пьер КарденЕщё 611 новостей

В России на 22 году жизни скончался сумоист Джамбулат Хатохов. В свое время спортсмен попал в Книгу рекордов Гиннеса, как самый большой ребенок на планете Земля.

О смерти сумоиста в соцсетях сообщил тренер юниорской сборной РФ и президент федерации сумо Республики Кабардино-Балкария Бетал Губжев. Спортивный функционер выразил соболезнования, однако причина, по которой скончался спортсмен, не называется.

В Книгу рекордов Гиннесса Джамбулат Хатохов попал в 2003 году. Он весил 34 кг уже в возрасте двух лет, а в первом классе его вес составил 115 кг, а в 13 лет — 180 кг.

скончался соболезнования сумоист тренер Джамбулат Хатохов
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