Умер в России самый большой в мире ребенок из Книги рекордов Гиннеса

Сумоисту Джамбулату Хатохову было 22 года. В первом классе его вес составил 115 кг, а в 13 лет — 180 кг. Причину смерти не раскрывают.

В Книгу рекордов Гиннесса Джамбулат Хатохов попал в 2003 году

В России на 22 году жизни скончался сумоист Джамбулат Хатохов. В свое время спортсмен попал в Книгу рекордов Гиннеса, как самый большой ребенок на планете Земля.

О смерти сумоиста в соцсетях сообщил тренер юниорской сборной РФ и президент федерации сумо Республики Кабардино-Балкария Бетал Губжев. Спортивный функционер выразил соболезнования, однако причина, по которой скончался спортсмен, не называется.

В Книгу рекордов Гиннесса Джамбулат Хатохов попал в 2003 году. Он весил 34 кг уже в возрасте двух лет, а в первом классе его вес составил 115 кг, а в 13 лет — 180 кг.