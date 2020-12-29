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Признали иноагентом борющийся с домашним насилием кризисный центр

21:43 29.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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В середине декабря в центре «Насилию. нет» началась масштабная проверка после анонимного заявления.

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Тем временем проблема домашнего насилия не теряет актуальности

Министерство юстиции России признало иностранным агентом кризисный центр «Насилию.нет», борющийся с домашним насилием и помогающий жертвам. Об этом директор центра Анна Ривина написала в своем Facebook.

«Скажу так: 95 процентов нам прилетело за законопроект против насилия, а 5 процентов — за пропаганду ЛГБТ», — заявила она.

По словам Ривиной, она получила «акт о том, что делает что-то ужасное для страны». В пример она привела отрывок из документов, полученных от Минюста. В нем приводится ее цитата из интервью журналу Forbes Woman: «Ситуация действительно очень забавная в печальном смысле этого слова. Если бы в нашей стране уже решалась проблема домашнего насилия, то в таком центре, как наш, не было бы необходимости».

В середине декабря в центре «Насилию. нет» началась масштабная проверка после анонимного заявления. Ривина сообщала, что 2 декабря пришло уведомление о внеплановой проверке Минюста. К 14 декабря центр должен был подготовить отчетность за последние 2,5 года, то есть за время существования в статусе юридического лица.

Минюст запросил все документы, связанные с финансами, публичными мероприятиями, упоминаниями СМИ, внутриуставные данные и договоры с партнерами. Финансовый директор центра Александр Гуров сообщил, что министерство, несмотря на обещание, не показало заявление, после которого началась проверка.

В Минюсте сообщили, что проверку начали из-за того, что «Насилию.нет» не подало заявление о включении в реестр иноагентов, передает lenta.ru.

домашнее насилие иностранные агенты лгбт проверки Министерство юстиции России «Насилию.нет»
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От редакции

Актуальна проблема домашнего насилия?

Аноним, 29 декабря 2020 22:04
Но некоторые все-таки равнее.

Кто за то, чтобы признать РПЦ иноагентом на тех же основаниях, что и кризисный центр?

"Патриаршая комиссия по вопросам семьи Русской православной церкви выступила против принятия закона о профилактике домашнего насилия.
В РПЦ считают, что проект закона "противоречит общепризнанным правовым принципам разумности, справедливости и равенства", а его применение на практике "приведет к грубому и массовому нарушению прав граждан и семей". Перечисленные в документе меры профилактики, по мнению церкви, имеют "репрессивный характер", а семейно-бытовым насилием может быть признано "любое нормальное человеческое действие", говорится в заявлении Патриаршей комиссии"

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