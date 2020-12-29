Признали иноагентом борющийся с домашним насилием кризисный центр

Тем временем проблема домашнего насилия не теряет актуальности

Министерство юстиции России признало иностранным агентом кризисный центр «Насилию.нет», борющийся с домашним насилием и помогающий жертвам. Об этом директор центра Анна Ривина написала в своем Facebook.

«Скажу так: 95 процентов нам прилетело за законопроект против насилия, а 5 процентов — за пропаганду ЛГБТ», — заявила она.

По словам Ривиной, она получила «акт о том, что делает что-то ужасное для страны». В пример она привела отрывок из документов, полученных от Минюста. В нем приводится ее цитата из интервью журналу Forbes Woman: «Ситуация действительно очень забавная в печальном смысле этого слова. Если бы в нашей стране уже решалась проблема домашнего насилия, то в таком центре, как наш, не было бы необходимости».

В середине декабря в центре «Насилию. нет» началась масштабная проверка после анонимного заявления. Ривина сообщала, что 2 декабря пришло уведомление о внеплановой проверке Минюста. К 14 декабря центр должен был подготовить отчетность за последние 2,5 года, то есть за время существования в статусе юридического лица.

Минюст запросил все документы, связанные с финансами, публичными мероприятиями, упоминаниями СМИ, внутриуставные данные и договоры с партнерами. Финансовый директор центра Александр Гуров сообщил, что министерство, несмотря на обещание, не показало заявление, после которого началась проверка.

В Минюсте сообщили, что проверку начали из-за того, что «Насилию.нет» не подало заявление о включении в реестр иноагентов, передает lenta.ru.