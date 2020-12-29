Десятки проверяющих тесты на коронавирус лабораторий "забраковал" Роспотребнадзор

Работа двух лабораторий — в Коми и Амурской области — была приостановлена, потому что в них грубо нарушались режим и правила биологической безопасности.

Роспотребнадзор нашел нарушения в 88 проводящих тесты на COVID-19 лабораториях

Роспотребнадзор выявил нарушения в 88 из 435 проверенных лабораторий в России, где проводят тесты на COVID-19. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщила глава ведомства Анна Попова.

«Мы … усилили контроль за лабораториями. <...> За последние две недели проверено 435 лабораторий, это почти половина всех лабораторий, которые задействованы в этой работе. Нарушения выявлены в 88 из них», — заявила Попова на заседании президиума совета по противодействию распространению коронавируса.

Она добавила, что работа двух лабораторий — в Коми и Амурской области — была приостановлена, потому что в них грубо нарушались режим и правила биологической безопасности.