Холодное Полнолуние 30 декабря 2020: как Рождественская мощная луна влияет на все знаки зодиака и как может изменить вашу жизнь уже сегодня

Четвертое Полнолуние в Раке в этом году наступит 29-30 декабря, и это будет последнее Полнолуние 2020 года. Прочти - именно сейчас свой прогноз на сегодняшнюю ночь.

Последнее полнолуние 2020 года - с 29 на 30 декабря

Последнее холодное полнолуние в Раке - это рождественская луна, и с ней происходят уникальные изменения для всех знаков зодиака.

Вот что означает последнее Полнолуние в Раке и как оно влияет на ваш гороскоп в начале нового года.

Четвертое Полнолуние в Раке в этом году наступит 29-30 декабря, и это будет последнее Полнолуние 2020 года.

Как, согласно астрологии, полнолуние в Раке повлияет на ваш знак зодиака?

Холодное полнолуние в Раке даст шанс выбрать свободу.

Рак - это водный знак, связанный с чувствами, но, что более важно, это знак, который управляет домом и семьей.

Неслучайно это также было темой для всех нас в этом году, поскольку в 2020 году мы провели дома больше времени, чем многие из нас когда-либо проводили.

Обычно в обычный астрологический год мы видим две Луны в каждом знаке зодиака - новую и полную.

Но этот год, как и все остальные, был немного другим, и темы были разделены на две главы с четырьмя Раковыми лунами.

Но, в отличие от прошлых лет, вместо того, чтобы переходить к новым темам и зодиаку, мы сосредоточились на вопросах, касающихся дома.

Неожиданно мы начали готовить что-то с нуля, работать из дома и даже обучать детей в нашей жизни.

Вторая глава жизни была очень похожа на первую - все о движении вперед.

Сейчас все достигает пика во время холодного полнолуния в Раке . Мы не только закрываем год, но и берем с собой новое понимание семейных и домашних вопросов.

Напротив, это корни нашей жизни, это то, что часто определяет наше направление и даже то, реализуем мы свои мечты или нет.

Это также знак, который управляет Луной, и символизирует божественную женственность и материнство, что означает, что эти области нашей жизни также будут затронуты этой луной.

Из-за этого мы также могли глубже погрузиться в наше исцеление вокруг этих тем, включая наши материнские раны или ограничивающие убеждения о женском начало.

Полнолуние - это время завершения, а это означает, что в ближайшие дни мы не только увидим, как ситуации в нашей жизни реализуются.

Но мы также завершаем уроки Рака, полученные в прошлом году.

Для большинства из нас мы будем чувствовать это желание освободиться от того, что нас сдерживало, а это также означает, что перемены не просто на горизонте - они уже наступили.

Вот как Холодное Полнолуние в Раке 2020 года влияет на все знаки зодиака в астрологии:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Будьте готовы почувствовать некоторые глубокие эмоциональные истины.

Это может быть даже частью заживления некоторых ран, которые вы носили с детства.

Это часть того, что вы полагаетесь на свои чувства, независимо от того, насколько это страшно или неудобно.

Жизнь создается не только решениями, но и тем, что мы чувствуем, и иногда логика не является частью этого.

Пора вашим стенам опуститься до Овна, чтобы вы могли полностью погрузиться в то, что ждет вас в 2021 году.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Стабильность - это то, чего мы все жаждем как часть нашего дома , но только если она действительно настоящая.

Для многих из вас это был год, когда вы видели, что на самом деле есть в семье и на внутреннем фронте, а не то, что вам хотелось бы.

Но правда может все изменить, и иногда мы не всегда к этому готовы.

Но опять же, иногда мы есть, и именно здесь вы окажетесь примерно во время этой Луны.

Вам потребовался целый год, чтобы добраться до этой точки, просто продолжайте верить, что вы знаете, куда идти, даже если это путь, на который вы никогда не шли раньше.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Когда дело доходит до того, как мы что-то видим и как обрабатываем для себя, у вас всегда есть выбор .

Мы можем выбирать, делает ли нас что-то лучше, жесткими или мягкими.

Когда кажется, что ничего не работает, вам легко закрыться, и состояние закрытия сердца станет вашим по умолчанию.

Но это не значит, что это то, что вам подходит.

В этом году вас попросили смягчиться, позволить людям войти, рискнуть и понять, что значит нуждаться в другом.

Вокруг этой Луны будет момент плодов, который покажет вам, как далеко вы продвинулись или как далеко вам осталось зайти.

Рак (21 июня - 22 июля)

Хотя это был ваш год, это определенно ваша Луна.

Вы привыкли все время сосредотачиваться на этих сферах своей жизни, но в этом году все по-другому.

Речь идет не только о создании уютного дома и заботе о тех, кого вы любите.

Это также касается того, чувствуете ли вы баланс в этой энергии.

И если вся эта работа и усилия, которые вы вкладываете, на самом деле создают это ощущение дома или вы вкладываете себя во что-то, что только истощает вас .

Это нелегкие проблемы для решения, потому что это область, в которой мы больше всего боимся изменений.

Но с этой Луной это покажет, что вы узнали слишком много, чтобы вернуться к своим старым путям.

Позвольте себе расцвести в темноте; вы зашли слишком далеко, чтобы притвориться, что нет.

Лев (23 июля - 22 августа)

Вы - знак, которым управляет Солнце, и известны тем, что следуете своему сердцу, но иногда вам все еще может быть сложно соединиться с чувствами, которые там живут.

Пока вами управляет страсть, бывают случаи, когда у вас нереалистичное представление о любви .

Этот год был посвящен тому, чтобы узнать, как выглядит настоящая настоящая вечная любовь, потому что она не всегда будет блестящей и блестящей.

Это не всегда будет красиво и не всегда будет легко.

Как знак любви к прекрасному, осознание того, что любовь не всегда может быть разочаровывающим, а также может привести вас в погоню за поиском следующего лучшего.

Этот год был уроком того, что нужно мириться с дискомфортом и не иметь легкого выхода.

Так что ожидайте, что эти усилия и уроки окупятся некоторыми довольно большими моментами настоящей любви в Полнолуние.

Дева (23 августа - 22 сентября)

А когда все закончится, ты поймешь, что тебе никогда не приходилось защищаться от любви.

Это была бы мораль вашей истории прошлого года, но вы двигались к ней годами, если не поколениями.

Вы - один из целителей Зодиака, но иногда вы слишком критичны не только к себе, но и к своему партнеру и любите себя.

Поскольку кажется, что люди несовершенны, ранены и запутаны, вы взяли на себя ответственность попытаться исправить мир, но только так, как вы думаете, что они нуждаются в исправлении.

Этот год разрушил многие ваши планы и изменил многие из ваших убеждений, включая то, что значит смотреть на себя так же внимательно, как вы смотрите на тех, кого любите, или даже на тех, кто причинил вам боль.

Пришло время применить эти уроки на практике и погрузиться в любовь, зная, что хотя люди никогда не будут идеальными, это не значит, что любви не может быть.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Баланс субъективен. Это то, что стало более предметным в прошлом году.

Часто разные периоды нашей жизни призывают нас уделять им больше внимания, что по сути означает, что другие области будут получать от нас меньше.

В прошлом это часто вызывало внутреннюю борьбу, но в прошлом году вас призвали более непримиримо относиться к различным этапам, через которые вы проходите в жизни, и к тому, как вы на них реагируете.

Это важно, поскольку вы приближаетесь к 2021 году, и новое начало, в которое вы войдете, особенно как воздушный знак, начнется с этой Луны.

Как только вы откажетесь от того, как, по вашему мнению, должны выглядеть Весы , удивительно, что окажется в центре внимания.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Пришло время дать себе все, чего вы когда-либо хотели.

Однако это начинается с вас, и за последний год у вас было время подумать о том, что это на самом деле.

Поскольку в этом году вы были водным знаком со всеми этими Раковыми лунами, вероятно, вы чувствовали, что самоанализ еще более интенсивно окружает ваш дом и семью - или то, как вы хотите, чтобы они выглядели.

Иногда что-то звучит лучше, чем кажется на самом деле.

Но большая часть уроков этого года сосредоточена вокруг вас - это доверие к себе.

Только вы будете знать, подходит что-то вашей жизни или нет.

Только вы сможете судить, счастливы вы или нет, потому что, в конечном счете, Скорпион, как бы хорошо что-то ни выглядело, если на самом деле это не так хорошо, в этом нет особого смысла.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Знание и пребывание в своих чувствах - две разные вещи.

Для вас, как для огненного знака, этот год стал особенно трудным, поскольку вам пришлось преодолеть свои собственные барьеры, чтобы на самом деле обнаружить не только эти глубокие чувства, но и в процессе действительно узнать, кто вы есть.

Это был год, когда мы осознали, что мы не можем двигаться к чему-то, не уходя от чего-то другого.

Это касается всех сфер вашей жизни, но особенно вашего дома и семьи. Как только мы узнаем, кто мы есть на самом деле, мы часто начинаем иначе думать о тех, кем мы себя окружали.

Эта Луна будет праздничной Луной, чтобы вы поразмышляли о том, как далеко вы продвинулись, и сделаете эти шаги не только к свободе, но и к созданию того, что питает вашу душу.

Козерог (22 декабря - 19 января)

В этом году вы пострадали немного сильнее, чем большинство других, потому что для вас изменения являются особенно сложными .

Даже если вы чувствуете в душе, что это необходимо, бывают моменты, когда вы тянете ногу или пытаетесь вообще игнорировать это.

В прошлом году вы не столько отпускали, сколько чувствовали, что ситуации и люди были удалены или взяты из вашей жизни.

Легко чувствовать себя потерянным, когда мы не понимаем причину происходящего, но если мы сосредотачиваемся только на отсутствии того, чего хотим, мы часто не можем увидеть все, что пытается прийти.

Эта Луна ударит по вашему сектору отношений еще глубже, как будто есть какие-то области вашей личной жизни, дома или даже семьи, которые вы все еще пытаетесь отрицать или не должны менять.

Некоторые вещи неизбежны для Козерога, и в этом случае лучше увидеть правду, чем осознать, что это ты солгал.

Водолей (20 января - 18 февраля)

С наступлением Эры Водолея вы сидите, готовые к новизне, но это не значит, что вам не над чем работать.

Вы пережили столько же, сколько и все остальные, за последний год, и даже если может показаться, что вы справляетесь лучше, чем большинство, это все же не означает, что это было легко или что не было жертв вашего роста.

Убедитесь, что вы не позволяете пикам грядущего или успехам затуманить вас от ощущения потерь, потому что, если вы не знаете, они могут застать вас врасплох во время Новолуния в Рыбах.

Вы невероятно искусны в том, чтобы взять себя в руки и начать все сначала, но это не значит, что прошлое можно забыть.

Эта Луна позволяет себе быть в своих чувствах, зная, что правда обо всем, включая то, что вы чувствуете, делает вас сильнее.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Чувства, чувства везде.

Для вас, Рыбы, в этом нет ничего нового, но честно говорите о том, что вы чувствуете, особенно с близкими вам людьми.

Есть причина, по которой вас считают одним из самых загадочных знаков.

Как бы вы ни старались изо всех сил, вы также не всегда полностью выражаете себя тем, кто вам ближе всего, особенно этим тяжелым, болезненным или неудобным чувствам.

Но это была большая часть этого года, потому что как мы можем считать кого-то семьей или даже домом, если мы не можем поделиться с ними своими настоящими чувствами?

Даже большие страшные уродливые чувства - это те, которыми мы должны быть в состоянии поделиться.

Это то, что вы узнали за последний год.

Это урок, который вы все еще практикуете, но ожидаете увидеть романтическое вознаграждение во время Полнолуния, которое вас так радует, что вы рискнули, потому что именно тогда мы получаем лучшие сюрпризы.

Источник: https://www.yourtango.com/