Снимают ограничения для поставивших прививки от коронавируса в Москве

Московские власти начинают снимать ограничения для тех, кто привился от коронавируса, сообщил мэр города Сергей Собянин.
По его словам, после вакцинации от коронавируса москвичи старшего возраста, студенты и граждане с хроническими болезнями смогут вновь пользоваться правом льготного проезда в транспорте.
"В качестве первого шага – москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте. Принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины", - написал Собянин в своем блоге.