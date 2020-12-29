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Снимают ограничения для поставивших прививки от коронавируса в Москве

22:19 29.12.2020 Фото: Википедии
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Принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины, заявил мэр Собянин.

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В Москве снимают ограничения для привившихся от коронавируса

Московские власти начинают снимать ограничения для тех, кто привился от коронавируса, сообщил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, после вакцинации от коронавируса москвичи старшего возраста, студенты и граждане с хроническими болезнями смогут вновь пользоваться правом льготного проезда в транспорте.

"В качестве первого шага – москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте. Принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины", - написал Собянин в своем блоге.

вакцина коронавирус москвичи ограничения прививки Сергей Собянин
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От редакции

Вы готовы заплатить за прививку?

Аноним, 29 декабря 2020 22:30
Статистику заболевших коронавирусом и умерших от него среди поставивших прививки будут вести отдельно от остальных или будут мешать все в кучу, чтобы люди не смогли ничего понять, как с ОПЖ и поднятием пенсионного возраста?
Аноним, 29 декабря 2020 22:33
Как сказал кто-то из великих: Разделяй и властвуй! Аминь!

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