Снимают ограничения для поставивших прививки от коронавируса в Москве

Принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины, заявил мэр Собянин.

В Москве снимают ограничения для привившихся от коронавируса

Московские власти начинают снимать ограничения для тех, кто привился от коронавируса, сообщил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, после вакцинации от коронавируса москвичи старшего возраста, студенты и граждане с хроническими болезнями смогут вновь пользоваться правом льготного проезда в транспорте.

"В качестве первого шага – москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте. Принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины", - написал Собянин в своем блоге.