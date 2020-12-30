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Образование

Любовь с детства: Студия танца "Parallel' набирает маленьких звездочек уже с 2,5 лет

09:04 30.12.2020 Фото: Студия танца "Parallel
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Почему в танцы можно отдавать деток в стол раннем возрасте? Да потому что, всестороннее развитие малыша – обеспечено.

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Parallel'- студия танца в городе Бердске, где обучаются детки танцевальному искусству

Любовь с детства: Студия танца "Parallel' набирает маленьких звездочек уже с 2,5 лет

Почему в танцы можно отдавать деток в стол раннем возрасте? Да потому что, всестороннее развитие малыша – обеспечено. Ведь танцы развивают:

  • Координацию;

  • Гибкость;

  • Музыкальность;

  • Слух;

  • Выносливость;

  • Социализируют малыша.

И в целом благотворно влияют не только на физическое развитие и здоровье, но и на психологическое состояние: устойчивость к стрессам и отсутствие страха перед публичными выступлениями.

С нетерпением ждем начала занятий с вашими звездочками у себя в студии: г. Бердск, ул. Боровая, 4/6

Справки по телефону: 8-923-239-76-90

Источник: Раздел Студии танца "Parallel" на сайте Весь Бердск

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