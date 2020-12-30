Сегодня именины: 30 декабря отмечается 10 именин по церковному календарю

По святцам 30 декабря отмечается 10 мужских именин.

Поздравляем с именинами! Мужчины Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек» Даниил от древнееврейского имени Данийель - «Бог мой судья» Денис от древнегреческого имени Дионисиос - «принадлежащий богу Дионису» Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом» Никита от древнегреческого имени Никетас, происходящее от никетес - «победитель» Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов» Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный» Сергей от римского родового имени Sergius - «знатный», «высокий» Степан от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона» Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

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