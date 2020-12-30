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Сегодня именины: 30 декабря отмечается 10 именин по церковному календарю

07:10 30.12.2020 Фото: Pixabay
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По святцам 30 декабря отмечается 10 мужских именин.

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Поздравляем с именинами!

Мужчины

Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
Даниил от древнееврейского имени Данийель - «Бог мой судья»
Денис от древнегреческого имени Дионисиос - «принадлежащий богу Дионису»
Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
Никита от древнегреческого имени Никетас, происходящее от никетес - «победитель»
Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
Сергей от римского родового имени Sergius - «знатный», «высокий»
Степан от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона»
Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
день ангела именинники именины
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