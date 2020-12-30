Сегодня именины: 30 декабря отмечается 10 именин по церковному календарю

Мужчины
|Александр
|от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
|Даниил
|от древнееврейского имени Данийель - «Бог мой судья»
|Денис
|от древнегреческого имени Дионисиос - «принадлежащий богу Дионису»
|Иван
|от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
|Никита
|от древнегреческого имени Никетас, происходящее от никетес - «победитель»
|Николай
|от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
|Петр
|от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
|Сергей
|от римского родового имени Sergius - «знатный», «высокий»
|Степан
|от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона»
|Ян
|польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»