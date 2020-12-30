Предостерег и назвал главные опасности зимних развлечений для детей врач

Взрослые должны и сами знать о мерах предосторожности зимой, и рассказывать о них детям.

Взрослые должны и сами знать о мерах предосторожности зимой

Какие меры предосторожности необходимо соблюдать родителям и детям зимой, в интервью радио Sputnik напомнил врач травматолог-ортопед, директор центра реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Константин Терновой.

Девятилетнюю Светлану Щепкову из города Билибино на Чукотке наградили медалью Совета Федерации за проявленное мужество. Школьница спасла девочку, которая, находясь одна на детской площадке, зацепилась шарфом за горку и чуть не задохнулась. Ранее стало известно о трагическом случае в Нижнем Тагиле: второклассница погибла, катаясь со снежной горки. По некоторым данным, это произошло из-за обвившейся вокруг горла девочки веревки от санок. Директор центра реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Константин Терновой в беседе с радио Sputnik назвал главные опасности зимних развлечений.

"Это длинные шарфы, лед и нахождение без присмотра взрослых. С попустительства взрослых – катание на "бублике", прицепив его к машине. Это еще одна вещь, которая привела к трагическим событиям в прошлом году и в этом. По закону Российской Федерации дети до 14 лет являются субъектами, за которых несут ответственность родители. Разрешать надо (играть в зимние игры - прим), но под присмотром взрослых. Шарфом можно зацепиться и задушиться. На водоемах, где лед непрочный, может случиться утопление", – разъяснил врач.

Константин Терновой добавил, что взрослые должны и сами знать о мерах предосторожности зимой, и рассказывать о них детям.

"У нас в школьной программе есть курс ОБЖ, его надо посещать. Первое правило спасателей - один труп лучше, чем два, поэтому если спасатель видит, что есть угроза его жизни, он не пойдет спасать. (Детям надо сказать, что - прим) Надо звать на помощь взрослого, потому что дети не всегда могут спасти другого", – заключил травматолог.