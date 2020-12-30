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Чудесные поздравления с Наступающим Новым Годом 2021 в стихах и прозе

14:20 30.12.2020 Фото: pxhere.com
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Начинайте ловить праздничное настроение и дарить его другим с нашими поздравлениями!

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Поздравления с наступающим Новым годом 2021

Поздравления с наступающим Новым годом 2021.

Еще чуть-чуть, еще немножко...
И тихо постучит в окошко

Год наступающий. Он новый!
И запах в комнате еловый,
И огоньки гирлянды яркой,
И предвкушение подарков —
Всё это праздника черты.
Так пусть сбываются мечты!
Всех благ, добра, тепла, удачи,
Здоровья, а к нему в придачу
Заряда бодрости и сил.
Чтоб год лишь счастье приносил!

***

С Новым годом наступающим!
Пусть он будет потрясающим:
Щедрым, плодородным, искренним
И финансами насыщенным.

Пусть задуманное сбудется,

Неприятное забудется,
Счастье, радость приумножатся...
Пусть удачно пазлы сложатся!

***

Поздравляем Вас с приближением самого радостного, доброго, волшебного праздника — Нового года! Пусть этот год станет чередой счастливых и радостных дней, наполненных любовью, добром и верой в лучшее!

***

Последние недельки декабря
Неслышно, незаметно убегают.

И Новый Год к нам мчится на санях.
И мы его, конечно, ожидаем.

Пусть новогодний праздник, что идет,
Вам принесет любовь и понимание,
Успех с собою, радость приведет,
Исполнит все заветные желания.

Пусть ангел с неба спустится и вас
Хранит, и бережет, и защищает.

И все мечты, что есть у вас сейчас,
Грядущий новый год пусть оправдает.

***

Волшебный праздник — Новый год,
Он постучится к нам вот-вот.
Желаю пусть он счастье принесет,
А старый год — плохое заберет.

Пусть будет много смеха,

Удачи и успеха,
И пусть мечты сбываются,
И мир вам улыбается!

***

Новый год тихонько наступает,
Новые надежды всем несет.
С наступающим сердечно поздравляем,
Пусть он будет лучшим, этот год!

С уходящим пусть уйдут проблемы:
Все болезни, трудности и зло.
Добрыми пусть будут перемены,
Повезет пускай, врагам назло!

Мы желаем вам любви, везения.
Отведет Господь пускай беду.
Пусть здоровы будут ваши дети
В новом наступающем году!

***

Наступает новый год,
Чудо пусть произойдёт.
Я желаю вам успеха,
Радости, любви и смеха.

Пусть мечты все сбудутся,
Горести забудутся.
Счастья много я желаю,

И конечно, поздравляю!

***

Я желаю, чтоб год наступающий
Стал удачным, мечты исполняющим,
На большие дела вдохновляющим
И победы нам всем обещающим.

Пусть в году, что так быстро к нам мчится,
Только лучшее с вами случится,

И хорошей в душе вам погоды.
С наступающим Новым вас годом!

***

Совсем немного дней осталось,
И на пороге — Новый год!
Пусть все, о чем давно мечталось,
Случится и произойдет.

Пусть счастье вместе с ним заглянет

И скажет: «Ладно, остаюсь!»
И, испугавшись новой гостьи,
Сбежит от вас навечно грусть!

***

Вот и скоро уже праздник,
На пороге Новый год!
Скоро сбудутся желания,
Сказка в дом вот-вот войдет!

Пожелаю я достатка,
Счастья, радости, тепла
И чтобы было все в порядке
У вас в любые времена.

Здоровья на год вам желаю,
Успеха в каждой из затей.
И чтобы Новый год встречая,
К вам в сердце праздник прилетел!

***

Послушай, кто скребется в дверь?
Открой скорей, глазам поверь:
За ней волшебник — Дед Мороз!
Доволен он, не морщит нос.
Развяжет вот сейчас мешок,
А там наш милый поздравок.
В нём пожелания успеха,

Охапка счастья, куча смеха,
Конечно, есть там и любовь.
... подарки принимай и вновь
Реальность всю ты зацени.
Ух! С наступающим! Звони.

Источник: pozdravok.ru

Новый год 2021 поздравления с наступающим стихи
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Поздравляем Вас с приближением самого радостного, доброго, волшебного праздника — Нового года!

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