Чудесные поздравления с Наступающим Новым Годом 2021 в стихах и прозе

Начинайте ловить праздничное настроение и дарить его другим с нашими поздравлениями!

Поздравления с наступающим Новым годом 2021

Поздравления с наступающим Новым годом 2021.

Еще чуть-чуть, еще немножко...

И тихо постучит в окошко



Год наступающий. Он новый!И запах в комнате еловый,И огоньки гирлянды яркой,И предвкушение подарков —Всё это праздника черты.Так пусть сбываются мечты!Всех благ, добра, тепла, удачи,Здоровья, а к нему в придачуЗаряда бодрости и сил.Чтоб год лишь счастье приносил!

***

С Новым годом наступающим!

Пусть он будет потрясающим:

Щедрым, плодородным, искренним

И финансами насыщенным.

Пусть задуманное сбудется,



Неприятное забудется,Счастье, радость приумножатся...Пусть удачно пазлы сложатся!

***

Поздравляем Вас с приближением самого радостного, доброго, волшебного праздника — Нового года! Пусть этот год станет чередой счастливых и радостных дней, наполненных любовью, добром и верой в лучшее!

***

Последние недельки декабря

Неслышно, незаметно убегают.



И Новый Год к нам мчится на санях.И мы его, конечно, ожидаем.

Пусть новогодний праздник, что идет,

Вам принесет любовь и понимание,

Успех с собою, радость приведет,

Исполнит все заветные желания.

Пусть ангел с неба спустится и вас

Хранит, и бережет, и защищает.



И все мечты, что есть у вас сейчас,Грядущий новый год пусть оправдает.

***

Волшебный праздник — Новый год,

Он постучится к нам вот-вот.

Желаю пусть он счастье принесет,

А старый год — плохое заберет.

Пусть будет много смеха,



Удачи и успеха,И пусть мечты сбываются,И мир вам улыбается!

***

Новый год тихонько наступает,

Новые надежды всем несет.

С наступающим сердечно поздравляем,

Пусть он будет лучшим, этот год!

С уходящим пусть уйдут проблемы:

Все болезни, трудности и зло.

Добрыми пусть будут перемены,

Повезет пускай, врагам назло!

Мы желаем вам любви, везения.

Отведет Господь пускай беду.

Пусть здоровы будут ваши дети

В новом наступающем году!

***

Наступает новый год,

Чудо пусть произойдёт.

Я желаю вам успеха,

Радости, любви и смеха.

Пусть мечты все сбудутся,

Горести забудутся.

Счастья много я желаю,



И конечно, поздравляю!

***

Я желаю, чтоб год наступающий

Стал удачным, мечты исполняющим,

На большие дела вдохновляющим

И победы нам всем обещающим.

Пусть в году, что так быстро к нам мчится,

Только лучшее с вами случится,



И хорошей в душе вам погоды.С наступающим Новым вас годом!

***

Совсем немного дней осталось,

И на пороге — Новый год!

Пусть все, о чем давно мечталось,

Случится и произойдет.

Пусть счастье вместе с ним заглянет



И скажет: «Ладно, остаюсь!»И, испугавшись новой гостьи,Сбежит от вас навечно грусть!

***

Вот и скоро уже праздник,

На пороге Новый год!

Скоро сбудутся желания,

Сказка в дом вот-вот войдет!

Пожелаю я достатка,

Счастья, радости, тепла

И чтобы было все в порядке

У вас в любые времена.

Здоровья на год вам желаю,

Успеха в каждой из затей.

И чтобы Новый год встречая,

К вам в сердце праздник прилетел!

***

Послушай, кто скребется в дверь?

Открой скорей, глазам поверь:

За ней волшебник — Дед Мороз!

Доволен он, не морщит нос.

Развяжет вот сейчас мешок,

А там наш милый поздравок.

В нём пожелания успеха,



Охапка счастья, куча смеха,Конечно, есть там и любовь.... подарки принимай и вновьРеальность всю ты зацени.Ух! С наступающим! Звони.

Источник: pozdravok.ru