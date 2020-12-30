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День памяти пророка Даниила и трех отроков Анании, Азарии и Мисаила отмечается 30 декабря: История пленников

08:20 30.12.2020 Фото: wikipedia.org
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Господь даровал им мудрость, а святому Даниилу — дар прозорливости и истолкования снов.

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Даниил в логове львов

За 600 лет до рождения Христова Иерусалим был завоеван царем вавилонским, храм, воздвигнутый Соломоном, был разрушен, а множество народа израильского отведено в плен.

Среди пленников находились знатные юноши Даниил, Анания, Азария и Мисаил. Царь Вавилона Навуходоносор распорядился обучить их халдейской премудрости, воспитать в роскоши, при своем дворе. Но они, храня заповеди своей веры, отказывались от излишеств и вели строгий образ жизни, питались они только овощами и водой.

Господь даровал им мудрость, а святому Даниилу — дар прозорливости и истолкования снов.

Вскоре царь Навуходоносор повелел воздвигнуть свое изображение — огромную статую, которой надлежало воздавать божеские почести. За отказ сделать это три отрока — Анания, Азария и Мисаил — были ввергнуты в пылающую печь. Ангел Господень, явившись, охладил пламя, и отроки остались невредимы. Царь, увидев это, повелел им выйти и обратился к Богу истинному.

При царе Валтасаре святой Даниил истолковал таинственную надпись «Мене, Текел, Перес», появившуюся на стене дворца во время пира, предвещавшую падение Вавилонского царства.

«Вот и значение слов: мене — исчислил Бог царство твое и положил конец ему; Текел — ты взвешен на весах и найден очень легким; Перес — разделено царство твое и дано Мидянам и Персам» (Книга пророка Даниила 5:26-28).

При персидском царе Дарии святой Даниил, по наветам своих врагов, был брошен в ров с голодными львами, но они не тронули его, и он остался невредим.

Сам же Даниил и друзья его Анания, Азария и Мисаил дожили до глубокой старости и скончались в плену. Согласно же свидетельству святителя Кирилла Александрийского, святые Анания, Азария и Мисаил были обезглавлены по повелению персидского царя Камбиза.

Источник: calend.ru

30 декабря 2020 День памяти пророка Даниила история праздник пророк
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