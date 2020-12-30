Лучшие сериалы 2020 года. Что стоит посмотреть на новогодних каникулах?

Рейтинг самых популярных сериалов в 2020 году по количеству просмотров. Какие сериалы в этом году смотрели чаще всего, и кто выбился в десятку любимчиков зрителей, узнаем в статье.

Рейтинг самых популярных сериалов в 2020 году по количеству просмотров

Черные комедии, детективы, триллеры и приключения - в десятку лидеров выбились только самые популярные и самые просматриваемые.

Близится конец года, и все так или иначе подбивают его итоги. Крупнейший веб-портал о кинематографе Imdb не стал исключением. Там составили рейтинг самых популярных сериалов в 2020 году по количеству просмотров. Какие сериалы в этом году смотрели чаще всего, и кто выбился в десятку любимчиков зрителей.

10-е место: Корона (2016 - …)

Сериал о политическом соперничестве, романтических моментах, взлетах и падениях в правлении королевы Елизаветы II, а также о событиях, которые сформировали вторую половину двадцатого века.

9-е место: Ведьмак (2019 - …)

Геральт из Ривии, одинокий охотник на монстров, изо всех сил пытается найти свое место в мире, где люди часто оказываются более злыми, чем звери. Основано на одноименной серии романов Анджея Сапковского.

8-е место: Мир Дикого Запада (2016 - …)

Расположившись на пересечении ближайшего будущего и переосмысленного прошлого, исследуйте мир, в котором любой человеческий аппетит может быть удовлетворен без последствий.

7-е место: Академия Амбрелла (2019 - …)

Семья бывших детей-героев, которые теперь разошлись, каждый по своему жизненному пути, должна воссоединиться, чтобы и дальше защищать мир. Для этого им предстоит воссоединить связь и доверие, разрушенные годами в разлуке.

6-е место: Ход королевы (2020)

США 60-е годы. Бет Хармон осиротела в девятилетнем возрасте. Она - настоящий интроверт и потрясающе талантлива. Бет открывает и мастерски осваивает шахматы. Но детская известность имеет свою цену.

5-е место: Мандалорец (2019 - …)

Путешествие одинокого охотника за головами за пределы галактики, вдали от власти Новой Республики. Очаровательный Малыш Йода прилагается.

4-е место: Озарк (2017 - …)

Финансовый консультант тащит свою семью из Чикаго в городок Озарк, штат Миссури, где ему приходится отмывать деньги, чтобы успокоить наркобарона. Что может пойти не так?

3-е место: Тьма (2017 - 2020)

Семейная сага со сверхъестественным сюжетным поворотом, действие которой происходит в немецком городке, где исчезновение двух маленьких детей раскрывает отношения между четырьмя семьями и запускает необратимую цепочку событий.

2-е место: Бумажный дом (2017 - …)

Необычная группа грабителей пытается совершить самое совершенное ограбление в истории Испании - украсть 2,4 миллиарда евро с Королевского монетного двора Испании.

1-е место: Пацаны (2019 - …)

Отряд добровольцев решил уничтожить коррумпированных супергероев, злоупотребляющих своими сверхспособностями.

Источник: ivona.bigmir.net