Чем опасно полнолуние 30 декабря и что обязательно нужно сделать сегодня

Луна в Раке — время, когда слова и действия могут обидеть и больно ранить, и астрологи рекомендуют не пропускать через себя чувства посторонних людей, а также не обижаться на них.

Полнолуние - особое время, когда энергетика пространства меняется и сил становится в избытке

Полнолуние - особое время, когда энергетика пространства меняется и сил становится в избытке.

Их можно потратить как на созидание, так и на разрушение, и тем, кто хочет изменить свою жизнь к лучшему, стоит прислушаться к рекомендациям астрологов.

Полнолуние в Раке - довольно тяжелый по энергетике день, и в эти сутки астрологи рекомендуют проявить бдительность. Завершение 2020 года будет позитивным, если прислушаться к рекомендациям астрологов, чтобы точно знать о том, какие дела принесут удачу, а от чего стоит отказаться, чтобы не навлечь на себя проблем.

Вообще, дни полнолуния характеризуются эмоциональной неустойчивостью и чувством душевного беспокойства. Велика вероятность беспричинной резкой смены настроения (от бурной радости до полной апатии).

Что можно делать в полнолуние 30 декабря

Создавать уют в доме. Под влиянием Рака появляется тяга к уединению в узком кругу семьи. В среду астрологи рекомендуют посвятить время уборке, заняться наведением порядка перед новогодними праздниками, приготовить вкусные и полезные блюда.

Завершать дела. В Полнолуние наблюдается повышение работоспособности, и энергию важно направить в русло созидания. В эти сутки появляется возможность выполнить множество дел, однако важно быть последовательными, чтобы исключить ошибки и неточности.

Обращать внимание на предчувствия. День Полнолуния в Раке - время, когда внутренний голос может не раз выручить и уберечь от неприятностей. Внимание к предчувствиям поможет обойти стороной сомнительные проекты, людей и те дела, которые принесут лишь разочарование.

Настраиваться на позитив. Луна в Раке — время, когда слова и действия могут обидеть и больно ранить, и астрологи рекомендуют не пропускать через себя чувства посторонних людей, а также не обижаться на них. В этот день важно зарядиться оптимизмом, чтобы не провоцировать конфликты и не поддаваться на провокации тех, кто настроен агрессивно.

Что лучше не делать в полнолуние 30 декабря

Спешка. Спонтанные решения, спешка в делах, авантюры — все это не приведет к счастью, а лишь ухудшит положение. В предпоследний день 2020 года важно принимать взвешенные решения и не поддаваться на провокации.

Потакание эмоциям. Рак - очень эмоциональный Знак, и настроение под его влиянием может меняться постоянно. Астрологи рекомендуют начинать день с упражнений по достижению внутренней гармонии, чтобы исключить стрессы и агрессию, которые могут привести к промахам, разочарованиям и конфликтам.

Необоснованные траты. Безусловно, в преддверии новогодних праздников трат не избежать, однако тратить деньги на спонтанные покупки чревато финансовыми проблемами. В эти сутки в магазин лучше всего ходить со списком покупок, чтобы не приобрести лишнего и ненужного в данный момент. Опасно также тратить деньги на дорогостоящие приобретения, если решения спонтанны.

Новые начинания и резкая перемена планов. В день Полнолуния можно планировать что-то новое, строить планы на будущее и расписывать по пунктам все действия, но начинать что-то новое — опасно. Старт нового дела приведет к убыткам, а в конце года такое положение дел вряд ли обрадует.

Полнолуние в Раке - время для неспешной стабильности. Это значит, что нужно идти намеченным путем, не сворачивая с него и не начиная погоню за двумя зайцами. Осторожность, хорошее настроение и умение принимать взвешенные решения освободят от множества проблем.

Источник: biwork.ru