Красивый макияж на Новый год 2021 для голубых глаз

Создавая новогодний мейкап, главное — не переусердствовать, в противном случае макияж может стать вульгарным.

Грамотно подобранный макияж на Новый год 2021 для голубых глаз сможет сделать праздничный образ необыкновенным

Грамотно подобранный макияж на Новый год 2021 для голубых глаз сможет сделать праздничный образ необыкновенным, а самую главную ночь в году – запоминающейся.

Модные тенденции и идеи новогоднего макияжа для голубых глаз

Всем известно, что светлые палитры красок лучше всего смотрятся на контрасте с темными, насыщенными и глубокими тонами. Вот почему визажисты советуют голубоглазым девушкам обращать внимание именно на темные тени.

Пронзительные голубые глаза-хамелеоны в дуэте с каждой тональностью смогут сделать взгляд более свежим. Такой цвет уже сам по себе интересен и не нуждается в обязательном нанесении теней. Вот почему зачастую будет достаточно только подводки и нежной вуали пыльно-белого цвета.

Создавая новогодний мейкап, главное — не переусердствовать, в противном случае макияж может стать вульгарным.

Оптимальная цветовая гамма, прекрасно дополняющая голубые глаза:

фиолетовая/лиловая;

нежно-розовая;

графитово-серая;

болотный хаки;

цвет шампань.

Небесно-голубой оттенок радужной оболочки превосходен в дуэте с лиловой и оранжевой палитрой красок. Синий цвет глаз прекрасно сочетается с коричневой тушью и аналогичными тенями. Любые тени в новогоднюю ночь могут быть дополнены блестками, стразами и глиттером.

Выбирая допустимые оттенки, гармонирующие с голубизной глаз, стоит опасаться холодных колеров. Они могут «отвлечь» от красоты радужной оболочки или слиться с ней.

Помощниками в создании образа станут:

растушевка;

плавные линии;

непринужденные штрихи;

аккуратные стрелки (для новогоднего макияжа лучше всего подойдут яркие разноцветные блестящие подводки, классику можно оставить для повседневности).

Визажисты в наступающем году настоятельно советуют украшать блестками не только верхние веки, но еще и щеки, и даже нос. Блестки, сердечки и звездочки, как на фото, станут невероятно уместными новогодними аксессуарами для макияжа голубых глаз.

В тренде по-прежнему остается «смоки айс», сочетаемый с любым оттенком радужки. Эта незыблемая классика в черно-серых тонах будет уместна и предстоящей новогодней ночью. Смелые девушки могут поэкспериментировать с белоснежным оформлением и осуществить макияж в нестандартном варианте. Расставить акценты можно посредством черных стрелок или пайеток.

Скромные девушки, не стремящиеся выделиться в новогоднюю ночь из толпы, также не останутся в стороне. Ведь нюдовый макияж тоже в тренде, в особенности он будет актуален, если праздник пройдет в тихой семейной обстановке.

В предстоящем сезоне, согласно модным тенденциям, на пике популярности вновь окажутся тонкие или толстые стрелки, которые можно наносить не только по краю век, но и на их сгибы, и даже ближе к бровям.

Трендами макияжа для небесных глаз в ночь на 2021 год станут:

Естественность. Подобный макияж не займет много времени и сил. Для его создания потребуется лишь нанести подводку и мерцающие голографические тени на верхнюю и нижнюю часть глаза, добавив легкое сияние.

Мерцающие тени кремообразной текстуры, сопровождаемые черным цветом лайнера во внутреннем нижнем ободке глаза, – все, что потребуется для макияжа.

Нежно-розовые тени и румяна. Аналогичный цвет на глазах, щеках и губах – всегда отличная и в то же время нестандартная идея.

Металлизированные тени для век (золото, серебро, бронза) – хит предстоящего Нового года, поэтому нет ничего удивительного в том, чтобы нанести на веки эти ослепительные блестки в самую запоминающуюся ночь в году.

Рекомендации и советы по созданию новогоднего макияжа для голубых глаз

Основные правила и нюансы, на которые стоит обратить внимание при создании новогоднего макияжа:

Не делать образ чересчур вызывающим и вульгарным из-за использования ярких или слишком темных палитр.

Выделять необходимо лишь одну область лица: глаза, губы, скулы.

Линии, штрихи и растушевки должны быть аккуратны и естественны в исполнении.

Перед нанесением макияжа нужно очистить и увлажнить кожу.

Тональная основа должна идеально сочетаться с типом кожи.

Брови должны быть аккуратными и естественными.



Выразительности голубым глазам добавят линии, которые можно провести светлым карандашом внутри уголка глаза вдоль роста ресничек.

Тушь черного цвета и такая же подводка придадут взгляду сексуальность. Изящные стрелки в макияже в первую очередь смогут сделать акцент на индивидуальности, грамотно подчеркнув разрез глаз.

Выбирая для себя подходящий тон, стоит остановить внимание на пудре, обладающей легкой текстурой. Что касается румян, то они не должны существенно отличаться от тона лица. Молодости и свежести придаст использование хайлайтера, а также базы с содержанием мелкого шиммера. Помада и блеск могут быть как нюдовыми, так и яркими.

Пошаговое исполнение техник макияжа для голубых глаз на Новый год-2021

Вариантов новогоднего макияжа для голубых глаз невероятное количество, вот некоторые из них.

Вариант 1:

В первую очередь довольно ярко подводим верхнее и нижнее веко угольно-черным карандашом, не соединяя линии.

Затем растушевываем подведенную основу, придавая взгляду эффект кошачьего разреза глаз. Для этого потребуется «вытянуть» подводку вверх и в сторону.



Далее наносим темные тени, плавно соединяя их со штрихами карандаша. Макияж должен получиться весьма насыщенным.

Классический «смоки айс» может быть исполнен и в цвете:

Сначала наносим праймер на верхнее веко.

Только после его нанесения переходим к теням. В первую очередь применяются более яркие тона. Их следует нанести на внешние уголки глаз верхних век и тщательно растушевать.

Наносим более светлый тон этой же цветовой палитры на середину подвижного века и растушевываем. На уголок внутри глаза можно нанести оттенок светлее.

Финальный штрих – подводка. Это может быть черная классика или интересный цветной вариант.

Ключевой момент в том, чтобы подводка гармонировала по тону с тенями.

Голубой тон в новогоднем мейкапе

Подчеркнуть всю глубину голубой радужки непревзойденно смогут сапфировые тени. Особенно в дуэте с черной подводкой. Для небесных глаз лучше всего подойдет базовое белоснежное покрытие, созданное при помощи теней, праймера или карандаша:

В первую очередь наносим на верхнее веко, продвигаясь от ресничного ряда до линии бровей, базу. В том случае, если у вас нет основы под макияж, можно воспользоваться обычными белыми матовыми тенями (уместны будут и нюдовые палитры – беж, розовая, телесная).

Посредством серого или черного карандаша выделяем линию роста ресничек.

Теперь очередь синего колера. Вооружившись тонкой кисточкой, проводим линии от внешнего уголка глаза до середины нижнего и верхнего век.

Аналогичным сапфировым тоном приподнимаем и вытягиваем прорисованный контур глаза в сторону. Внешний уголок следует затенить, обходя наружную часть не только подвижного, но и неподвижного века. Чтобы мейкап выглядел аккуратным, следует предельно тщательно растушевать каждую деталь.

Затем прорисовываем линию роста ресниц синим карандашом — при добавлении стрелок глаза станут выразительнее.

Реснички покрываем тушью. В композиции с синим праздничным мейкапом отлично будет смотреться черная, серая и коричневая тушь.

Завершить новогодний образ можно посредством бликов, которые наносят внутрь глаза и под брови наружного угла. Такой прием расширит глаза, визуально приподняв брови.

Макияж для голубых глаз должен гармонировать с праздничным нарядом.

Вариантов создания макияжа на Новый год-2021 для голубых глаз невероятное множество. Все зависит исключительно от самой представительницы прекрасного пола. Можно остановить внимание на классическом «смоки», выбрать нежный нюдовый мейкап или покорить всех, добавив красок и блесток. Главное – помнить о сочетаемости палитр.

Макияж на Новый год 2021 для голубых глаз

Макияж на Новый год 2021 для голубых глаз

Макияж на Новый год 2021 для голубых глаз

Макияж на Новый год 2021 для голубых глаз

Макияж на Новый год 2021 для голубых глаз

Макияж на Новый год 2021 для голубых глаз

Макияж на Новый год 2021 для голубых глаз

Макияж на Новый год 2021 для голубых глаз

Итоги

Макияж для голубых глаз может быть классическим, нюдовым и непревзойденно дерзким – все зависит исключительно от фантазии.

Синий цвет отлично впишется в новогодний макияж для небесных глаз.

Металлизированные тени смогут приковать взгляды окружающих и никого не оставят равнодушным.

Тонкие и толстые стрелки с успехом смогут дополнить любой макияж для голубых глаз.

Выбирая подходящий образ, стоит избегать холодных оттенков теней, которые могут испортить макияж.

Источник: kleo.ru