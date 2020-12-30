Молитва от порчи и сглаза

Главная заповедь, данная человечеству Господом Иисусом Христом - любить Бога, своих ближних и всех людей

Молитва от порчи и колдовства

Сглаз, порча, проклятие — пожелание беды, горя, несчастий человеку. Особенную злую силу будет иметь проклятие, созданное при помощи бесов - магическими обрядами. Каждое проклятие вредит проклинаемому, но и тот, кто произносит проклятие, не избежит беды и наказания. Проклинать другого человека - большой грех. Ведь главная заповедь, данная человечеству Господом Иисусом Христом - любить Бога, своих ближних и всех людей, даже врагов. Проклинающий других преступает закон Божий.

Молитва от зла и колдовства

Зависть и ревность - также грех. Это недовольство своим статусом, сожаление о чужих радостях имеет основанием недовольство «распределением благ в мире» и Самим Богом. Нужно понять, что каждый должен сравнивать себя не с другими, а с самим собой, использовать собственные таланты и благодарить Бога за все. Ревность не по разуму также грех, ведь мы часто завидуем обычной жизни без нас наших супругов или любимых, не даем им свободы, считая своей собственностью - хотя их жизнь принадлежит и им, и Богу, а не нам. Люди, которые завидуют, часто желают зла. У каждого из нас обычная встреча с недоброжелателем, закончившаяся ссорой или обманом, может оставить в душе глубокий след обиды или уныния. Бывает и того хуже: человек обращается к колдунам и экстрасенсам, чтобы навредить другому. А другой идет к тому же экстрасенсу, чтобы отомстить или изгнать тоску из души. Но выход из этого порочного круга есть! В любых неприятностях нужно обратиться ко Господу, Его святым и Небесным Силам. Ссоры и пожелание зла также случаются по естественным бытовым и психологическим причинам: разница в мировоззрении и кругозоре, отличия в образовании и воспитании и, конечно, расстояние между поколениями, разница характеров. Старайтесь не осуждать соседей или родственников, тем более не ненавидеть их, не гневаться. Спросите себя, что сделал бы на вашем месте почитаемый вами святой или Сам Господь. Поминайте в молитве даже оскорбляющих или обижающих вас людей, надейтесь, что с помощью Божией ваша ситуация разрешится.

Молитва от сглаза

По свидетельствам очевидцев и церковным преданиям есть ряд признаков целенаправленного воздействия темных сил, призванных другим человеком навредить вам: Непрекращающиеся трудности в жизни; Невозможность выстроить отношения с противоположным полом; Постоянные трудности в материальном положении, несмотря на все усилия; Душевный разлад, депрессия, нестабильный эмоциональный фон.

Проклята может быть семья или род, например, если среди ваших родственников нередка внезапная или трагическая смерть;В семье нередки несчастные случаи с тяжелым вредом здоровью; Семья страдает от неизлечимых заболеваний, передающихся по наследству; Никто из родственников не может выбраться из преследующих семью тяжелых материальных затруднений; Браки в роду распадаются - например, в разводе находятся и ваши родители, и дедушка с бабушкой; Есть сложности с зачатием и его вынашиванием, регулярные ложные беременности, проблемы с деторождением: бесплодие, выкидыши и т.д.

Проклятие или колдовское воздействие не будут иметь своей силы, если человек, которому желают зла, воцерковлен, верит в Бога, ходит в храм, посещает церковные богослужения и причащается Христовых Таин. Знание или предположение о существовании проклятия - не повод для отчаяния.

Молитва от порчи сильная православная

В конфликте или ссоре с завистниками или несправедливо обижающими вас соседями, коллегами, родственниками Церковь советует: избавиться от ненависти к другим людям, быть спокойным в споре, не выказывать раздражения повышенным тоном или оскорблениями (даже в ответ). Это трудно, но с помощью молитвы и самоуспокоения возможно все. Даже если вы испытываете неприязнь к противникам, старайтесь молиться о них - молитва, приведенная нами ниже, вполне краткая и легкая. Вы почувствуете, как забывается обида, а главное, вы больше не желаете этим людям зла - ведь это опасно, известно, что проклятия и злоба вернутся к вам сторицей. Помните, что заговоры и послание проклятия на противников в конфликте, соседей или родственников, обращение за этим к колдунам и экстрасенсам Церковь решительно осуждает как большой грех.

Читать молитвы от порчи

Читайте молитву от зависти и злых людей. Важная молитва от колдовства и темной энергии бесов - псалом 90 «Живый в помощи» («Живущий с помощью Вседержителя…»). Чтение этой молитвы не требует выполнения никаких обрядов или ритуалов, как об этом часто пишут. Нужно просто с искренней верой молиться ко Господу, лучше в уединении и тишине, перед иконой Вседержителя Иисуса Христа. Молитва помогает: защитить себя и своих близких от колдовского воздействия; сохранить покой, мир и благополучие; вы поручаете себя покрову Божием - а значит, выполняете повеление Божие о смирении и доверии Ему. С Божией помощью вы должны быть спокойны. Никогда не стоит тревожиться, помните о том, что Господь с вами и он защитит вас, как сказано в псалме «Живый в помощи» (то есть «Живущий с помощью Божией»), где приводится диалог человека и спасающего его Бога. Читать псалом 90 молитву от сглаза и зависти можно онлайн по тексту ниже. Да хранит вас Господь Своей благодатью!

«Живущий с помощью Всевышнего, под покровом Бога Небесного пребывает. Скажет Господу: Ты Заступник мой, у Тебя я укрываюсь, Ты Бог мой и я надеюсь на Тебя. Ведь Бог избавит тебя от сетей ловцов, и от слов мятежников, Своими плечами закроет тебя, и под крыльями Его ты надежду иметь будешь: истина Его будет оружием твоим.Ты не испугаешься ни ночного страха, ни летящей днем стрелы, ничего приходящего во тьме и никакой встречи, и беса в полдень. Вокруг тебя погибнут тысячи и десять тысяч рядом с тобой, а к тебе смерть не подойдет, только смотреть будешь на это и увидишь наказание грешникам.Ты скажешь: ведь Господь мое упование, я Всевышнего считаю свои убежищем. Не подойдет к тебе зло, и раны не будет на теле твоем, потому что Бог сказал Ангелам Своим хранить тебя во всех путях твоих. Они и на руках возьмут тебя, чтобы ты не споткнулся о камень; на змею и ядовитого василиска ты наступать будешь без вреда и победишь львов и диких зверей. Господь говорит: он на Меня надеется, и сохраню его: покровителем ему буду, ведь он призывает Имя Мое. Позовет Меня и услышу его: Я с ним в скорби, избавлю его от скорбей и прославлю его, долготу дней дам ему и спасу Его».

Источник: dom-ikony.ru