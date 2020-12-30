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Астролог Анжела Перл рассказала, кому Юпитер в Водолее принесет удачу в 2021 году

13:50 30.12.2020 Фото: pxhere.com
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С 10 по 14 февраля Юпитер будет в соединении с Венерой, и многие люди смогут обрести истинную любовь. Это время предназначено для налаживания личной жизни.

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В 2021 году планетой счастья и везения выступит Юпитер

Влияние планет определяет вектор их движения, и их энергетика способна помочь в преодолении трудностей. В 2021 году планетой счастья и везения выступит Юпитер, и известный астролог Анжела Перл делится своим прогнозом для всех Знаков Зодиака.

Юпитер в астрологии называют планетой большого счастья, и с 20 декабря он вошел в Знак Водолея на целый год. Юпитер символизирует везение, удачу, неожиданные возможности и подарки судьбы. Его влияние — принцип расширения и увеличения, когда происходит рост как в карьере, так и в личной жизни.

Анжела Перл отмечает, что влияние планеты будет помогать, и если не медлить, то у всех без исключения представителей Зодиакальных созвездий будет возможность изменить жизнь к лучшему. Эксперты рекомендуют использовать рекомендации астролога, чтобы привлечь в жизнь нужные перемены и начать 2021 год активно.

Юпитер будет в соединении с Сатурном, и влияние этого союза поможет побороться за свое везение и удачу, оставить в прошлом страхи, мешающие развитию. Астролог советует заняться работой над собой, чтобы освободиться от блоков сознания, не бояться будущего и не упускать хороших возможностей.

С 10 по 14 февраля Юпитер будет в соединении с Венерой, и многие люди смогут обрести истинную любовь. Это время предназначено для налаживания личной жизни. В день святого Валентина многие смогут получить предложения руки и сердца, а также поправить финансовое положение, ведь Венера отвечает не только за счастье в личной жизни, но и за материальное благополучие.

Планета Юпитер выступает символом образования, и в 2021 году многие смогут начать обучение, успешно сдать экзамены, обрести новую профессию и благодаря полученным навыкам привлечь финансовое благополучие.

Юпитер пробудет в прямом положении до 20 июня, а затем развернется в ретроградное движение до 18 октября. Этот период будет временем ожидания и небольших задержек. В это время астролог не рекомендует начинать что-то новое, и все планы нужно осуществить в тот период, когда планета находится в прямом движении.

В 2021 году каждый сможет использовать дарованные свыше возможности для личного роста и развития. Увидеть перспективные возможности получится, если обращать внимание на знаки судьбы и доверять своей интуиции.

Источник: dailyhoro.ru

астролог астрология влияние планеты удача Юпитер Анжела Перл
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