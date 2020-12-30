30.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Назвали главные недостатки современных смартфонов эксперты

09:30 30.12.2020 Фото: pxhere
0

Было бы неплохо, если бы производители поддерживали программное обеспечение смартфонов в актуальном состоянии хотя бы в течение трех лет.

% name% title
Покупая аппарат дороже 1000 долларов, вы рассчитываете на премиальные материалы корпуса

Пластиковые корпуса в смартфонах за тысячи долларов, слишком медленная проводная зарядка и короткий цикл обновлений ПО — вот далеко не полный перечень основных недостатков современных смартфонов, составленный экспертами тематического издания Android Authority. Специалисты надеются, что производители исправят эти недостатки в обозримом будущем.

Покупая аппарат дороже 1000 долларов, вы рассчитываете на премиальные материалы корпуса, но даже в самых дорогих девайсах часто используются пластиковые корпуса, что, как считают эксперты, недопустимо. То же самое касается проводной зарядки, мощность которой часто бывает недостаточной у смартфонов флагманского уровня. 18-ваттная зарядка у Google Pixel 5 и Motorola Edge Plus — это даже не смешно.

Специалисты отмечают, что было бы неплохо, если бы производители поддерживали программное обеспечение смартфонов в актуальном состоянии хотя бы в течение трех лет. Впрочем, это уже становится реальностью — например, цикл поддержки для аппаратов от Google и Samsung составляет как раз три года.

Другие неприятные тенденции — флагманские смартфоны становятся слишком дорогими, плюс, производители часто выпускают целую россыпь моделей, которые мало чем отличаются друг от друга. Так любит делать, в частности, китайская компания Xiaomi.

Источник: planet-today

android недостатки смартфон
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какой у вас смартфон?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какие документы обязан принимать суд - разъяснение Верховного суда N 43
10:25 30-12-2020
Какие документы обязан принимать суд - разъяснение Верховного суда N 43
Опасные дни в январе 2021 года: Как Меркурий в Козероге отразится на каждом
10:20 30-12-2020
Опасные дни в январе 2021 года: Как Меркурий в Козероге отразится на каждом
Прыснул в лицо баллончиком и украл 130 000 рублей у почтальона негодяй в Новосибирске. Его нашли и задержали
10:18 30-12-2020
Прыснул в лицо баллончиком и украл 130 000 рублей у почтальона негодяй в Новосибирске. Его нашли и задержали
Как получить пенсию за умершего родственника: порядок действий
10:16 30-12-2020
Как получить пенсию за умершего родственника: порядок действий
Опрос: сколько россиян задумываются о смене работы в новом году?
10:15 30-12-2020
Опрос: сколько россиян задумываются о смене работы в новом году?
Спит на тряпках и картонке под дверьми родственников дедушка в Новосибирске. Ск начал проверку
10:11 30-12-2020
Спит на тряпках и картонке под дверьми родственников дедушка в Новосибирске. Ск начал проверку
Выписался из больницы избитый Павел Прилучный. С ним все хорошо?
10:02 30-12-2020
Выписался из больницы избитый Павел Прилучный. С ним все хорошо?
Усилят работу медучреждений на новогодние праздники в Новосибирской области
10:00 30-12-2020
Усилят работу медучреждений на новогодние праздники в Новосибирской области
Молодёжная сборная Канады забросила 10 безответных шайб в ворота Швейцарии на МЧМ-2021
09:51 30-12-2020
Молодёжная сборная Канады забросила 10 безответных шайб в ворота Швейцарии на МЧМ-2021
8 молитв о здравии ребенка
09:50 30-12-2020
8 молитв о здравии ребенка