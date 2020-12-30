Назвали главные недостатки современных смартфонов эксперты

Было бы неплохо, если бы производители поддерживали программное обеспечение смартфонов в актуальном состоянии хотя бы в течение трех лет.

Покупая аппарат дороже 1000 долларов, вы рассчитываете на премиальные материалы корпуса

Пластиковые корпуса в смартфонах за тысячи долларов, слишком медленная проводная зарядка и короткий цикл обновлений ПО — вот далеко не полный перечень основных недостатков современных смартфонов, составленный экспертами тематического издания Android Authority. Специалисты надеются, что производители исправят эти недостатки в обозримом будущем.

Покупая аппарат дороже 1000 долларов, вы рассчитываете на премиальные материалы корпуса, но даже в самых дорогих девайсах часто используются пластиковые корпуса, что, как считают эксперты, недопустимо. То же самое касается проводной зарядки, мощность которой часто бывает недостаточной у смартфонов флагманского уровня. 18-ваттная зарядка у Google Pixel 5 и Motorola Edge Plus — это даже не смешно.

Специалисты отмечают, что было бы неплохо, если бы производители поддерживали программное обеспечение смартфонов в актуальном состоянии хотя бы в течение трех лет. Впрочем, это уже становится реальностью — например, цикл поддержки для аппаратов от Google и Samsung составляет как раз три года.

Другие неприятные тенденции — флагманские смартфоны становятся слишком дорогими, плюс, производители часто выпускают целую россыпь моделей, которые мало чем отличаются друг от друга. Так любит делать, в частности, китайская компания Xiaomi.

Источник: planet-today