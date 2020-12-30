30 декабря 2020 года Полнолуние в Раке: Советы для каждого знака зодиака

В этот день проще всего будет обходить стороной неурядицы представителям мудрых Знаков Зодиака.

30 декабря астрологи называют сложным и проблемным днем из-за полной Луны

30 декабря астрологи называют сложным и проблемным днем из-за полной Луны в четвертом доме гороскопа — в Раке. Тем не менее в этот день может произойти и что-то приятное. У каждого из нас будет свой ключ к успеху.

В этот день проще всего будет обходить стороной неурядицы представителям мудрых Знаков Зодиака. Очень важно анализировать все происходящее и пытаться искать ответы на интересующие вас вопросы самостоятельно.

Овен

У Овнов появится отличная возможность преуспеть в любви и в финансовой сфере, если они будут прислушиваться к интуиции. Во время Полнолуния в Раке лучше не доверять советам окружающих, даже если они будут идти от самого сердца.

Телец

Для представителей данного Знака ключом к успеху будет спокойствие. Не исключено, что в Полнолуние кто-то из окружающих захочет выяснить отношения, поругаться. Если обходить все провокации стороной, день будет успешным во всех сферах.

Близнецы

Близнецам 30 декабря не стоит отправляться в дальние поездки. Если представители этого Знака проведут больше времени дома, им в голову могут прийти гениальные идеи. Это полезный день для тех, кто любит думать и размышлять, искать альтернативные решения привычных проблем.

Рак

Ракам для того, чтобы в день Полнолуния остаться на волне удачи, придется быть ближе к друзьям, близким, второй половинке. 30 числа астрологи не советуют проявлять эгоизм. Нужно думать об интересах семьи и коллектива.

Лев

Львам для достижения целей и сохранения удачи стоит защититься от завистников. В этом им помогут пять проверенных способов. Астрологи считают, что в последнюю среду 2020 года стоит быть осторожнее во взаимоотношениях с малознакомыми людьми.

Дева

У Дев наступает период, когда очень важно доверять не внутреннему голосу, а логике. Полная Луна существенно снизит силу шестого чувства этих людей, поэтому действовать по наитию будет самой главной ошибкой этого дня.

Весы

Весам Полнолуние в Раке принесет много переживаний и мыслей о нерешенных проблемах и задачах. Необходимо избавиться от мыслей о прошлом. Нужно заняться планированием. Эксперты говорят, что в этот день полезно мечтать.

Скорпион

Скорпионы 30 декабря смогут стать удачливее в новых начинаниях. Полная Луна даст им сил и энергии для дел, которые они давно откладывали на потом. В этот день им не стоит перекладывать ответственность на чужие плечи.

Стрелец

Чтобы не потерять предновогоднее настроение, 30 декабря астрологи настоятельно советуют Стрельцам сфокусироваться на сфере любви. Это перспективное время для романтики, знакомств и общения с родственниками.

Козерог

В этот день на финансовом радаре Козерогов могут возникнуть новые проблемы. В любовной сфере будет тишь да гладь, но на работе все может пойти наперекосяк. Не стоит менять планы и рисковать.

Водолей

Водолеям в этот день полезно будет сменить обстановку, поехать в командировку. Многие проблемы решатся сами собой, если Водолеи смогут отнестись к ним с легкостью, без самобичевания и страха.

Рыбы

В такие дни, как этот, цель не оправдывает средства. Нужно быть осторожнее с решениями, выбирать только самый безопасный путь. Полная Луна в Раке — это источник проблем, но креативность Рыб поможет им решить все неурядицы.

Пользуйтесь шестью советами о том, как оставаться спокойными в любой ситуации. В такие дни, как 30 декабря, подобные советы будут самыми полезными, особенно для людей, которые обладают тонкой душевной организацией, или для тех, кто остро реагирует на проблемы и провокации.

Источник: dailyhoro.ru