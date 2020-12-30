Подробный гороскоп Павла Глобы на праздничную неделю до 3 января 2021 года

Начинается новое время, а это означает перемены в энергетике

Павел Глоба лучше, чем кто-либо другой знает рецепт успеха для каждого из Знаков Зодиака на грядущую неделю, на которой нам предстоит встретить Новый год. Старайтесь следовать рекомендациям астролога, чтобы всё прошло успешно.

Начинается новое время, а это означает перемены в энергетике. Звезды и планеты тоже будут менять свое положение, так что это будет довольно интересный период, в который скучать точно не придется. Мы узнаем, как сохранять спокойствие и быть впереди всех, не теряя позиций ни в любви, ни в делах.

Овен

Самые благоприятные дни недели для Овнов — понедельник, вторник, пятница и суббота. Это значит, что новый год начнется для них с позитивной ноты, что очень важно. В конце 2020 года желательно сделать генеральную уборку по правилам фэн-шуй и избавиться от старых вещей. Чтобы отношения со второй половинкой и близкими были благоприятными, стоит поменьше работать. Астролог советует помогать родным, чаще бывать рядом и оказывать психологическую поддержку. Последние дни декабря могут быть неблагоприятными для работы. 30 и 31 числа лучше не спорить с начальством.

Телец

Тельцам стоит быть добрыми и внимательными ко всем, кто их окружает. Большое значение будут иметь новогодние поздравления — нужно позвонить старым друзьям, дальним родственникам, поздравить коллег. Самый лучший способ отдохнуть в новогодние праздники — отправиться в путешествие либо сменить обстановку другим способом. Не стоит сидеть дома у компьютера или перед телевизором. Нужно разнообразить свою жизнь. Желательно обращать внимание на интуицию. Усилить ее помогут пять эффективных упражнений. Советы окружающих лучше обходить стороной.

Близнецы

Перед Новым годом на Близнецов могут свалиться новые проблемы. Решить их поможет лишь наличие уверенности в себе и силы воли. Нужно оставаться в тонусе и следить за здоровьем, одеваться по погоде. Новых дел на работе Павел Глоба советует не начинать. Желательно перенести их на январь. После праздников голова будет готова к решению любых проблем. 1 и 2 января должны будут пройти очень успешно, а вот 3 числа звезды и планеты войдут в сильный диссонанс. В первое воскресенье года лучше не конфликтовать, не ругаться с близкими.

Рак

Самый опасный день недели для Раков — Полнолуние 30 декабря, но даже в этот день они смогут управлять своей судьбой при помощи силы разума и подсознания. Уверенность в себе будет приносить 90 % успеха в разных сферах. Астролог советует пока не искать новую работу. Также Павел Глоба рекомендует как можно внимательнее относиться к словам и желаниям второй половинки. В конце декабря возможны разногласия в любви. Они могут привести к ссорам, поэтому лучше не провоцировать близкого человека на негатив.

Лев

Самыми благоприятными днями недели будут 28 и 29 декабря. Наиболее слабой поддержка звезд станет 2 января. В начале недели полезным будет следование пяти важным принципам визуализации. Львы смогут воплотить в жизнь все свои планы. Нужно лишь немного веры в себя. Несмотря на то, что многие мечты могут исполниться прямо перед Новым годом, сейчас Львам лучше не проявлять чрезмерную активность. Астролог отмечает, что всем, кто пока одинок, лучше не начинать новых отношений. Нужно довольствоваться тем, что есть.

Дева

Год закончится для Дев на очень оптимистичной ноте. Это будет удачное время для повышенной активности на работе. Высока вероятность, что начальство оценит попытки Дев показать свою преданность. В амурных делах представителей данного Знака ожидает много позитива, удачи. Конец декабря и начало января — прекрасное время для романтики, встреч, начала новых отношений. Самое главное сейчас — не решать чужие проблемы. На то есть как минимум пять веских причин. Нужно сосредоточиться на завершении своих дел.

Весы

Весов ожидают большие успехи на любом поприще. Повысить шансы на удачу помогут специальные практики и ритуалы. Многим представителям данного Знака они даже не понадобятся, потому что звезды и планеты встанут в очень благоприятное положение. Самое главное — не забывать про баланс. Не нужно лениться, но и перегружать себя делами тоже не стоит. Лучше отказаться от переработок. Для отношений и брака будет лучше всего пуститься на поиски приключений — куда-нибудь съездить либо выбрать какой-то неординарный отдых в январе.

Скорпион

Скорпионов ожидает бурная и очень продуктивная неделя в любовной сфере. Все, кто занимается в данный момент поисками второй половинки, смогут обрести успех. Стоит опасаться завистников и людей, которые дают непрошеные советы. В амурных делах лучше полагаться во всем на свое мнение и на личный опыт. Если ничего не радует перед Новым годом, то пробудить интерес к жизни Скорпионам помогут пять простых способов. Астролог отмечает, что на этой неделе людям этого Знака лучше отложить поездки в другие города и страны, особенно в субботу, в самый опасный день.

Стрелец

Стрельцам стоит начать неделю с попытки укрепить духовную связь с теми, кого они любят. В этом им помогут шесть способов. Это будет очень важно для успешной встречи нового 2021 года. Астролог советует как можно меньше думать о рабочих проблемах вечером 31 числа и в начале января. Нужно сфокусироваться на празднике, на хорошем настроении. Что конкретно делать в праздничное время — выбор самих Стрельцов. Можно отправиться в другой город или страну, а можно собрать дома всех родственников и хорошенько повеселиться.

Козерог

Козерогам большой успех сулит самый конец недели. В субботу и воскресенье ночные светила будут максимально позитивными и гармоничными. В целом на неделе стоит быть осторожнее с высказываниями в адрес второй половинки. Возможны ссоры в семье, особенно в начале недели, когда все спешат и стараются доделать свои важные дела. Каждое свое слово стоит обдумывать, чтобы не обидеть ненароком кого-то из близких. Всем, кто находится в поисках любви, стоит воспользоваться обрядами и талисманами, которые помогут победить одиночество. Также астролог советует не переутомляться на работе.

Водолей

На этой неделе стоит как можно больше времени посвящать себе. Всем, кто уже в отношениях, не стоит мешать счастью близких людей и нарушать их покой негативными эмоциями. Одиноким Водолеям Павел Глоба настоятельно советует уделить время работе в начале недели и спокойному отдыху в новогодние праздники. Шансы на успех в амурных делах будут минимальными, но если все же удастся найти подходящего человека, перед началом отношений с ним стоит проверить любовную совместимость, чтобы не разочароваться в будущем.

Рыбы

Рыбам стоит следовать правилам счастливой жизни, причем с самого первого дня недели, который будет самым неблагоприятным. Уже начиная с 29 числа всё кардинально изменится. Рыбы смогут завершить важные дела и настроиться на нужный лад. Астролог советует представителям данного Знака как можно больше времени посвятить еще не завершенным проектам и чаще прислушиваться к советам близких, коллег и друзей. Это будет очень яркая неделя, поэтому Новый год Рыбам точно запомнится. Звезды повысят обаяние Рыб, поэтому успехи в амурной сфере также неизбежны.

Новый год — время волшебства и обретения счастья. Привлечь в свою жизнь что-то новое вам помогут три эффективные практики. Пусть новогоднее волшебство коснется вас и ваших близких. Павел Глоба желает вам успехов в этом году и в следующем.

Источник: dailyhoro.ru