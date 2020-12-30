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Живая или искусственная елка: Какую лучше не ставить, ведь она несет мертвую энергетику

13:20 30.12.2020 Фото: pxhere.com
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Порой подарки играют злую роль, и если искусственное дерево не вызывает положительных эмоций, стоит попрощаться с ним и приобрести живую ель.

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В преддверии новогодних праздников многие решают вопрос о том, какую елку или сосну поставить: искусственную или натуральную

В преддверии новогодних праздников многие решают вопрос о том, какую елку или сосну поставить: искусственную или натуральную. И порой происходят нешуточные споры между ценителями природных красот и сторонниками искусственных елочек.

Каждый предмет несет свою энергетику, и в 2021 году эксперты рекомендуют не только озадачиться вопросом выбора живой или искусственной ели, но и узнать о том, какими елочными украшениями не стоит украшать новогоднее дерево. Привлечь внимание нового покровителя года, Белого Быка, получится, если отказаться от некоторых видов игрушек.

Живая или искусственная ель: мнение специалистов

Классической считается обычная ель, которую приобретают на предновогодних ярмарках и базарах. Ароматное хвойное дерево потрясающе смотрится в интерьере, дарит неповторимый запах нового года, который всем известен с раннего детства. Проверенные ярмарки поставляют ели и сосны из питомников, и этот ресурс возобновляем, так что природным лесам он не вредит.

Искусственные деревья мало чем отличаются от настоящих, а порой выглядят еще лучше. Несмотря на кажущуюся безопасность, пластиковые ели и сосны наносят куда больший вред окружающей среде, ведь их практически невозможно переработать, тогда как натуральные деревца не нанесут никакого вреда экологии.

Энергетика искусственной ели

Искусственное дерево ничем не хуже натурального, и для того, чтобы запах хвои тоже присутствовал, можно брызнуть деревце маслом сосны или пихты, чтобы наполнить дом праздничным ароматом. Однако в 2021 году специалисты в области биоэнергетики рекомендуют обратить внимание на настоящие деревья, чтобы задобрить покровителя года.

Искусственная ель может стать причиной негативной энергетики в доме в том случае, если наряжать праздничное дерево в дурном настроении. Такой настрой разрушает веру в чудо и не поможет привлечь позитивные перемены в будущем году.

Неприятности ждут и тех, кто решит нарядить искусственную елку, подаренную неприятными людьми. Порой подарки играют злую роль, и если искусственное дерево не вызывает положительных эмоций, стоит попрощаться с ним и приобрести живую ель.

Каким бы ни был выбор, важно соблюдать простое правило: создавать новогоднее настроение и украшать выбранное деревце всей семьей, выбирать красивые украшения и обязательно верить в чудо.

Источник: dailyhoro.ru

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