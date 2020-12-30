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Обнаружили неочевидный симптом болезней сердца ученые

08:30 30.12.2020 Фото: Pixabay
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Из-за перенапряжения может повышаться кровяное давление, из-за чего увеличивается риск развития ишемической болезни сердца.

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Указанная проблема может быть ранним признаком сердечно-сосудистых заболеваний

Запор может являться признаком сердечно-сосудистых заболеваний, об этом сообщает Express со ссылкой на специалистов Гарвардской медицинской школы.

По данным ученых, указанная проблема может быть ранним признаком сердечно-сосудистых заболеваний. При этом из-за перенапряжения может повышаться кровяное давление, из-за чего увеличивается риск развития ишемической болезни сердца.

Кроме того, в материале приводится исследование, в котором специалисты изучали вызванные запором прессорные реакции как триггеры нежелательных сердечно-сосудистых явлений.

"Изменения микробиоты кишечника при запорах могут вызвать атеросклероз, повышение кровяного давления и сердечно-сосудистые заболевания", - предупредили ученые.

Они также указали, что напряжение при запоре вызывает повышение кровяного давления, которое может спровоцировать такие патологии, как застойная сердечная недостаточность, аритмия, острая коронарная болезнь и расслоение аорты.

запор проблема с сердцем сердечно-сосудистые заболевания
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