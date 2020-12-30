Обнаружили неочевидный симптом болезней сердца ученые

Из-за перенапряжения может повышаться кровяное давление, из-за чего увеличивается риск развития ишемической болезни сердца.

Указанная проблема может быть ранним признаком сердечно-сосудистых заболеваний

Запор может являться признаком сердечно-сосудистых заболеваний, об этом сообщает Express со ссылкой на специалистов Гарвардской медицинской школы.

По данным ученых, указанная проблема может быть ранним признаком сердечно-сосудистых заболеваний. При этом из-за перенапряжения может повышаться кровяное давление, из-за чего увеличивается риск развития ишемической болезни сердца.

Кроме того, в материале приводится исследование, в котором специалисты изучали вызванные запором прессорные реакции как триггеры нежелательных сердечно-сосудистых явлений.

"Изменения микробиоты кишечника при запорах могут вызвать атеросклероз, повышение кровяного давления и сердечно-сосудистые заболевания", - предупредили ученые.

Они также указали, что напряжение при запоре вызывает повышение кровяного давления, которое может спровоцировать такие патологии, как застойная сердечная недостаточность, аритмия, острая коронарная болезнь и расслоение аорты.