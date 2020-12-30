Сильные молитвы о здравии болящего: Господу, Богородице, Николаю Чудотворцу, Матроне и Пантелеймону

Слова молитвы о здравии, обращенной к Господу, Пресвятой Богородице или святым, могут оказать не менее, а иногда – даже большее положительное воздействие, нежели лекарства.

Здоровье – залог нашей полноценной продуктивной жизни

Здоровье – залог нашей полноценной продуктивной жизни. Но тело наше тленно, а неправильный образ жизни, стрессы, депрессии и другие негативные факторы способствуют появлению болезней. Их большинство лечат медикаментозно, нередко даже не подозревая, что слова молитвы о здравии, обращенной к Господу, Пресвятой Богородице или святым, могут оказать не менее, а иногда – даже большее положительное воздействие, нежели лекарства. Это не значит, что нужно отказаться от лечения, но стоит знать, что искренне произнесенная молитва будет услышана, и помощь обязательно придет.

Молитва Господу

Слова молитвы о здравии и исцелении болящего, обращенной к Господу, читать лучше в храме перед его ликом при зажженных свечах. Однако если такой возможности нет, ее можно произносить и дома, поставив перед иконой Спасителя горящую свечу. В молитве можно просить здоровья себе, мужу, сыну или дочери, родителям.

Влады́ко, Вседержи́телю, Святы́й Царю́, наказу́яй и не умерщвля́яй, утвержда́яй низпа́дающия и возводя́й низве́рженныя, теле́сныя челове́ков ско́рби исправля́яй, мо́лимся Тебе́, Бо́же наш, раба́ Твоего́ (и́мя) немощству́юща посети́ ми́лостию Твое́ю, прости́ ему́ вся́кое согреше́ние во́льное и нево́льное. Ей, Го́споди, враче́бную Твою́ си́лу с Небесе́ низпосли́, прикосни́ся телеси́, угаси́ огне́вицу, укроти́ стра́сть и вся́кую не́мощь тая́щуюся, бу́ди врач раба́ Твоего́ (и́мя), воздви́гни его́ от одра́ боле́зненнаго и от ло́жа озлобле́ния це́ла и всесоверше́нна, да́руй его́ Це́ркви Твое́й благоугожда́юща и творя́ща во́лю Твою́. Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Слова молитвы важно проговаривать с искренностью и от чистого сердца, только такие слова могут возыметь эффект.

Самая сильная молитва за здравие больного человека — произнесенная с особенно глубокой верой и светлыми помыслами.

Молитва Пресвятой Богородице

Молитвы Пресвятой Деве Марии адресуют, прося даровать исцеление и здоровье. Читать её лучше в церкви, но разрешается в домашних условиях. При этом обязательно — перед образом Богоматери «Целительница». Можно произносить слова молитвы за здравие близких и родных, а также и самого себя.

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему. По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Слова сердечной молитвы, обращенные к Богородице, всегда будут услышаны.

Молитва Николаю Чудотворцу о здравии и исцелении

О великой помощи, которую оказывает Николай Чудотворец молящимся ему, известно многим. Тот, кто молится с открытой душой и частыми помыслами, не остается без поддержки в сложных жизненных ситуациях. Ему молятся те, кто стремится избавиться от недугов и обрести здоровье самому себе, своим близким и родным. Молитва нужно читать перед образом святого, как в храме, так и дома.

О, Николай Всесвятой, угодник Господней, вечный заступник наш, и повсюду во всех бедах помощник наш. Помоги мне, Божьему рабу (имя), унылому и грешному, в настоящей жизни, попроси Господа даровать мне оставление грехов моих, ибо согрешил я делом, словом, в помыслах и всеми своими чувствами. Помоги мне окаянному, Святой Чудотворец, попроси Господа нашего о здравии крепком, избавь меня от мучений и мытарств. Аминь.

Стоит помнить, что обращаясь к Николаю Чудотворцу или другим святым с просьбами и молитвами об исцелении и даровании здоровья, нельзя отказываться от медикаментозного лечения и всех необходимых медицинских обследований. Важно понимать, что Высшие силы иногда помогают через других людей, в частности – врачей.

Молитва Матроне Московской о здравии болящего

Матрона Московская помогает в решении многих житейских проблем, но мольбы о здоровье относятся к категории наиболее важных и значимых. А если в слова молитвы за здравие близких и родных вкладывается вся сила желания, святая обязательно их услышит и поможет.

О, блаженная мати Матроно, душею на Небеси пред престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наша лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь

Обращаясь за помощью к святой, нужно не забывать каяться в своих грехах и благодарить за помощь и поддержку Матушку Матрону.

Молитва Святому Пантелеймону

Одна из сильных молитв о здравии болящего обращена к Пантелеймону Целителю. Она помогает в тяжелых состояниях больного, когда требуется не только медикаментозное лечение, но помощь и поддержка духовных сил.

Святы́й великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне, Бо́га ми́лостиваго подража́телю! При́зри благосе́рдием и услы́ши нас, гре́шных, пред свято́ю твое́й ико́ною усе́рдне моля́щихся. Испроси́ нам у Го́спода Бо́га, Ему́ же со А́нгелы предстои́ши на Небеси́, оставле́ние грехо́в и прегреше́ний на́ших. Исцели́ боле́зни душе́вныя же и теле́сныя рабо́в Бо́жиих, ны́не помина́емых, зде предстоя́щих и всех христиа́н правосла́вных, к твоему́ заступле́нию притека́ющих. Се бо мы, по грехо́м на́шим лю́те одержи́мы есмы́ мно́гими неду́ги и не и́мамы по́мощи и утеше́ния, к тебе́ же прибега́ем, я́ко даде́ся ти благода́ть моли́тися за ны и цели́ти всяк неду́г и вся́ку боле́знь. Да́руй у́бо всем нам святы́ми моли́твами твои́ми здра́вие и благомо́щие души́ и те́ла, преспе́яние ве́ры и благоче́стия и вся к житию́ вре́менному и ко спасе́нию потре́бная. Я́ко да, сподо́бившися тобо́ю вели́ких и бога́тых ми́лостей, просла́вим тя и пода́теля всех благ, ди́внаго во святы́х, Бо́га на́шего, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Православные молитвы о здравии болящего наиболее эффективны, когда произносятся в храме перед образами Святых, к которым обращаются за помощью и поддержкой. Однако в случаях, когда это сделать невозможно, можно молиться дома и даже в больничной палате. Главное – делать это с открытым сердцем, вкладывая в каждое слово горячее желание получить помощь Высших сил.

Источник: omolitvah.ru