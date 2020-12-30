8 молитв о здравии ребенка

Несмотря на все достижения науки и, в частности, медицины, не стоит забывать о вере

Болезнь никогда не приносит ничего хорошего, особенно тяжело в семье переживают болезнь ребенка. Родители не находят покоя, когда страдает их беззащитное дитя. Несмотря на все достижения науки и, в частности, медицины, не стоит забывать о вере.

Матери трепетно относятся к физическому и душевному самочувствию своих детей, ведь они знают их на 9 месяцев дольше всех в этом мире. Когда болеет ребенок, вместе с ним болеет и его мать, поэтому обращение от матери к святому имеет особую силу. Но и отцу следует читать молитву о здравии болеющего ребенка, и делать это лучше не один раз.

Как правильно читать молитву о здравии ребенка?

Нет строгих правил и ограничений касательно прочтения молитвы, но всё же это не просто слова, а обращение к святым, поэтому нужно быть уважительным. Не обязательно идти в храм, чтобы молиться об исцелении больного ребенка, но если в доме есть иконы, то сделать это лучше перед ними. Крайне важно сосредоточиться на своей просьбе и не отвлекаться на раздражители. Поэтому рекомендуется молиться в одиночестве.

Пренебрежительное отношение к святым может оскорбить их, не поленитесь встать с дивана, чтобы прочесть молитву. Перед иконой можно поставить свечу или же держать её в руке во время прочтения молитвы. Но самое главное – это искренность. Молитва обязательно будет услышана, если слова исходят из самого сердца, а намерения чисты.

Молитва Иисусу Христу

В первую очередь читают молитву о здравии ребенка Господу, ведь он всемогущ и милостив. Есть несколько молитв, которые обычно читают перед операцией или обследованием ребенка, но самой сильной считается молитва Иисусу Христу на здоровье ребенку:

Господи Иисусе Христе, пусть будет милость Твоя на детях моих (имена), сохрани их под кровом Твоим, покрой от всякого зла, отведи от них всякого врага, открой им уши и глаза, даруй умиление и смирение сердцам их.

Господи, все мы создания Твои, пожалей детей моих (имена) и обрати их на покаяние. Спаси, Господи, и помилуй детей моих (имена), и просвети им ум светом разума Евангелия Твоего, и наставь их на путь заповедей Твоих, и научи их, Отче, творить волю Твою, яко Ты есть Бог наш.

Молитва Пресвятой Богородице

Нельзя обойти стороной Богородицу, мать самого Иисуса Христа. Её любовь и доброта не знает границ, а потому она не оставит невинное дитя в болезни и его скорбящую мать. Очень часто женщины читают молитвы за больного ребенка именно Пресвятой Богородице:

О, Матерь Милосердная!

Ты видишь жестокую скорбь, терзающую мое сердце! Ради той скорби, которою пронзалась Ты, когда страшный меч прошел в душу Твою при горьком страдании и смерти Божественного Сына Твоего, молю Тебя: помилуй бедное дитя мое, болящее и увядающее, и если не противно то воле Божией и его спасению, исходатайствуй ему здравие телесное у Всемогущего Твоего Сына, Врача душ и телес.

О, Любвеобильная Матерь! Воззри, как побледнело лицо моего ребенка, как горит от недуга все тело его, и умилосердись над ним. Да спасен он будет Божией помощью и послужит с радостию сердца Твоему Единородному Сыну, Господу и Богу своему. Аминь.

Молитва Матроне Московской

Наиболее часто с православной молитвой о здравии и исцелении детей обращаются к Матроне Московской, которая была целительницей и при жизни. Молитву Матроне Московской читают и об исцелении младенца:

О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва пред иконою Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радость»

О пресвятая Владычице Богородице, преблагословенная Мати Христа Бога Спасителя нашего, всех скорбящих радосте, больных посещение, немощных покрове и заступнице, вдовиц и сирых покровительнице, матерей печальных всенадежная утешительнице, младенцев немощных крепосте, и всем безпомощным всегда готовая помоще и верное прибежище! Тебе, о всемилостивая, дадеся от Всевышняго благодать во еже всех заступати и избавляти от скорби и болезней, зане Сама лютыя скорби и болезни претерпела еси, взирающи на вольное страдание Сына Твоего возлюбленнаго и Того на кресте распинаема зрящи, егда оружие Симеоном предреченное сердце Твое пройде. Темже убо, о Мати чадолюбивая, вонми гласу моления нашего, утеши нас в скорби сущих, яко верная радости ходатаица: предстоящи престолу Пресвятыя Троицы, одесную Сына Твоего, Христа Бога нашего, можеши, аще восхощеши, вся нам полезная испросити. Сего ради с верою сердечною и любовию от души припадаем к Тебе яко Царице и Владычице, и псаломски вопити Тебе дерзаем: слыши, Дщи, и виждь, и приклони ухо Твое, услыши моление наше, и избави нас от обстоящих бед и скорбей: Ты бо прошения всех верных, яко скорбящих радость, исполняеши, и душам их мир и утешение подаеши. Се зриши беду нашу и скорбь: яви нам милость Твою, поели утешение уязвленному печалию сердцу нашему, покажи и удиви на нас грешных богатство милосердия Твоего, подаждь нам слезы покаяния ко очищению грехов наших и утолению гнева Божия, да с чистым сердцем, совестию благою и надеждою несумненною прибегаем, ко Твоему ходатайству и заступлению. Приими, всемилостивая наша Владычице Богородице, усердное моление наше, Тебе приносимое, и не отрини нас недостойных от Твоего благосердия, но подаждь нам избавление от скорби и болезни, защити нас от всякаго навета вражия и клеветы человеческия, буди нам помощница неотступная во вся дни жизни нашея, яко да под Твоим матерним покровом всегда пребудем цели и сохранени Твоим заступлением и молитвами к Сыну Твоему и Богу Спасителю нашему, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со безначальным Его Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва пред иконою Пресвятой Богородицы «Млекопитательница»

Приими, Госпоже Богородительнице, слезная моления рабов Твоих, к Тебе притекающих: зрим Тя на святей иконе, на руках носящую и млеком питающую Сына Твоего и Бога нашего. Господа Иисуса Христа: аще и безболезненно родила еси Его, обаче матерния скорби веси и немощи сынов и дщерей человеческих зриши: темже тепле припадающе к цельбоносному образу Твоему и умиленно сей лобызающе, молим Тя, всемилостивая Владычице: нас грешных, осужденных в болезнех родити и в печалех питати чада наша, милостивно пощади и сострадательно заступи, младенцы же наша, такожде и родившыя их, от тяжкаго недуга и горькия скорби избави, даруй им здравие и благомощие, да и питаемии от силы в силу возрастати будут, и питающия их исполнятся радостию и утешением, яко да и ныне предстательством Твоим из уст младенец и ссущих Господь совершит хвалу Свою. О Мати Сына Божия! Умилосердися на матери сынов человеческих и на немощныя люди Твоя: постигающия нас болезни скоро исцели, належащия на нас скорби и печали утоли, и не презри слез и воздыханий рабов Твоих, услыши нас в день скорби пред иконою Твоею припадающих, и в день радости и избавления приими благодарная хваления сердец наших, вознеси мольбы наша ко престолу Сына Твоего и Бога нашего, да милостив будет ко грехом и немощем нашим и пробавит милость Свою ведущим имя Его, яко да и мы, и чада наша, прославим Тя, милосердую заступницу и верную надежду рода нашего, во веки веков. Аминь.

Молитва пред иконою Пресвятой Богородицы «Целительница»

Приими, о всеблагословенная и всемощная Госпоже Владычице Богородице Дево, сия молитвы, со слезами Тебе ныне приносимыя от нас недостойных раб Твоих, ко Твоему цельбоносному образу пение возсылающих со умилением, яко Тебе самой зде сущей и внемлющей молению нашему. По коемуждо бо прошению исполнение твориши, скорби облегчаеши, немощным здравие даруеши, разслабленныя и недужныя исцеляеши, от бесных бесы прогоняеши, обидимыя от обид избавляеши, прокаженныя очищаеши и малыя дети милуеши: еще же, Госпоже Владычице Богородице, и от уз и темниц свобождаеши и всякия многоразличныя страсти врачуеши: вся бо суть возможна ходатайством Твоим к Сыну Твоему, Христу Богу нашему. О всепетая Мати, Пресвятая Богородице! Не престай молитися о нас недостойных рабех Твоих, славящих Тя и почитающих Тя, и покланяющихся со умилением пречистому образу Твоему, и надежду имущих невозвратну и веру несумненну к Тебе, Приснодеве преславней и непорочней, ныне и во веки веков. Аминь.

Молитва святому Николаю Чудотворцу

О добрый наш пастырю и Богомудрый наставниче, святителю Христов Николае! Услыши нас грешных, молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство твое: виждь нас немощных, отвсюду уловляемых, всякаго блага лишенных и умом от малодушия помраченных: потщися, угодниче Божий, не оставити нас в греховном плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяниих наших. Моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, Емуже ты со безплотными лики предстоиши: милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашим ,и по нечистоте сердец наших, но по Своей благости воздаст нам. На твое бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь призываем, и ко пресвятому образу твоему припадающе, помощи просим: избави нас, угодниче Христов, от зол находящих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть, и да не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших. Моли, святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва святому Пантелеимону Целителю

О святый великомучениче и целителю Пантелеимоне, Бога милостиваго подражателю! Призри благосердием и услыши нас грешных, пред святою твоею иконою усердие молящихся. Испроси нам у Господа Бога, Емуже со ангелы предстоиши на небеси, оставление грехов и прегрешений наших. Исцели болезни душевныя и телесныя рабов Божиих ныне поминаемых, зде предстоящих и всех христиан православных, ко твоему заступлению притекающих. Се бо, грех наших ради, люте одержими есмы многими недуги и не имамы помощи и утешения: к тебе же прибегаем, яко дадеся ти благодать молитися за ны и целити всяк недуг и всяку болезнь. Даруй убо всем нам святыми молитвами твоими здравие и благомощие души и тела, преспеяние веры и благочестия и вся к житию временному и ко спасению потребная, яко да сподобившеся тобою великих и богатых милостей, прославим тя и Подателя всех благ, дивнаго во святых Бога нашего, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Молитва святому праведному Симеону Богоприимцу

О великий угодниче Божий и Богоприимче Симеоне! Предстоя престолу великаго Царя и Бога нашего Иисуса Христа, велие дерзновение имаши к Нему, на объятиях твоих нашего ради спасения носитися изволившему. К тебе убо, яко многомощному предстателю и крепкому о нас молитвеннику, прибегаем мы грешнии и недостойнии. Моли благость Его, яко да отвратит от нас гнев Свой, праведно по делом нашим на ны движимый, и презрев безчисленная прегрешения наша, обратит нас на путь покаяния и на стези заповедей Своих утвердит нас. Огради молитвами твоими в мире жизнь нашу, и во всем благом благое поспешение испроси, вся к животу и благочестию потребная нам даруя. И якоже древле Великий Новград, явлением чудотворныя иконы твоея, от губительства смертнаго избавил еси, тако и ныне нас и вся грады и веси страны нашея от всяких напастей и бед и внезапныя смерти предстательством твоим избави, и от всех враг видимых и невидимых покровом твоим защити. [ Сохрани в мире, здравии и долгоденствии Благочестивейшаго Государя нашего, императора Николая Александровича, и державе Его ] и всему Царству Российскому буди оплот тверд и укреплен, яко да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте, и тако в мире временное сие житие прешедше, в вечный достигнем покой, идеже сподобимся небеснаго Царствия Христа Бога нашего, Емуже всякая слава подобает, со Отцем и Пресвятым Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Источник: omolitvah.ru