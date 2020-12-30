Веселые конкурсы на Новый год 2021

Чтобы встреча главного праздника года прошла на должном уровне, подготовить нужно не только меню и музыкальное сопровождение, но и развлекательную программу

Чтобы встреча главного праздника года прошла на должном уровне, подготовить нужно не только меню и музыкальное сопровождение, но и развлекательную программу. Подобранные в нашей рубрике конкурсы сделают вечеринку веселой и запоминающейся.

Часы 12 бьют, а мы рисуем

Каждый участник получает лист бумаги и ручку (карандаш) и за 12 секунд должен нарисовать на своем листе бумаги как можно больше новогодних предметов (елка, шарик, снеговик, подарок, оливье и так далее). Участник, который за 12 секунд сможет нарисовать больше новогодних предметов, победит и получит приз.

Любимое число

Каждый из гостей на листике пишет свое любимое число или ту цифру, которая пришла на ум. Затем ведущий объявляет, что сейчас он будет задавать по очереди каждому вопрос, ответом на который будет число, написанное на листике, то есть, отвечать на поставленный вопрос гость должен, поднимая листик с написанной цифрой, и громко называя это число. Вопросы могут быть следующего характера: Сколько Вам лет? Сколько раз в день вы предпочитаете кушать? Сколько у Вас пальцев на левой ноге? Сколько Вы весите? и так далее.

Не говори мне правду

Для этого конкурса ведущий должен подготовить различные вопросы на тему Нового года. К примеру: что все люди наряжают на праздник? какой салат принято считать символом Нового года? что запускают в небо люди, празднуя Новый год? и так далее. Такие вопросы ведущий задает быстро и ловко, требуя такого же ответа. Только каждый гость должен помнить, что отвечать нужно неправильно, то есть, неправду. Тот, кто дает правильные ответы — в конце конкурса выполняет различные желания или рассказывает стихи.

Веришь ли ты в новогодние приметы?

Ведущий подготавливает описание различных новогодних примет, причем вперемешку правдивые и выдуманные. По очереди зачитывает для каждого из гостей по примете, а тот отвечает, верит он или нет. Кто больше всех правильно угадал, тот и победил. Примерные приметы: порвать платье в Новый год — к страстному роману, да или нет? (да), на Кубе в Новый год для каждого гостя готовят по 12 виноградинок, их нужно съесть во время боя курантов и под каждую виноградинку загадать желание, которое непременно исполнится, да или нет? (да), на Кипре провожают старый год в полной темноте и включают свет только с наступлением Нового года, да или нет? (да), в Китае в доме должна летать бабочка на Новый год, да или нет? (нет) и так далее.

Новый год в рифму

Каждый гость по очереди достаёт из мешочка свой фант, в котором указаны 4 слова новогодней тематики. Задачей каждого участника является составить к каждому слову свою рифму, например, Дед Мороз — Партос, снегурочка — курочка, куранты — дуэлянты, снежинка — мандаринка и так далее. Но, тут ведущий всех удивляет и объявляет, что теперь нужно сочинить новогоднее четверостишие, используя свои слова и рифмы к ним. Гость, у которого получится самое весёлое и красивое стихотворение, получит приз.

Ох уж это новогоднее кино

Ведущий называет крылатые фразы из новогодних фильмов, причем фильмы идут вперемешку: и советские, и современные, и русские, и иностранные. Кто больше остальных отгадает фильмов, тот и победит. Примеры фраз: «Что больной, что влюбленный — для медицины все равно» — «Чародеи», «В этом доме 15 человек, но почему-то все проблемы только из-за тебя» — «Один дома», «На Деда Мороза надейся, а сам не плошай» — «Елки», «Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе — это науке неизвестно» — «Карнавальная ночь», и так далее.

Мандариновый ажиотаж

Первый этап конкурса заключается в том, что каждый участник получает по мандарину и по команде «старт» начинает его очищать, а потом разделять на отдельные дольки. Кто первый, тот и молодец, получи приз. А потом начинается второй этап: каждому участнику завязывают глаза и вручают по одинаковой зубочистке. Все мандариновые дольки раскладывают на столе или стуле (по кругу). Участники становятся в круг или полукруг и по команде «старт» начинают» собирать на свою зубочистку мандаринки. Кто за 1 минуту наколет больше мандариновых долек, тот и победитель.

Похититель Нового года

Среди гостей выбирают похитителя Нового года. Все гости по-честному закрывают глаза, а похититель входит в комнату и крадёт 3 или даже больше новогодних предметов, к примеру, часы, звезду с ёлки, корзинку мандарин со стола. После этого все гости открывают глаза, осматриваются и начинают гадать, что именно похитил злодей. Гость, который первый догадается, что именно украл новогодний похититель, и победит.

Профессия на Новый год

По команде ведущего каждый гость должен составить свой список профессий человека на Новый год и, чем креативнее будут профессии, тем лучше. Кто за минуту сможет составить самый длинный список необычных профессий, таких как, например, чистильщик мандаринок, хлопушечник, шампаньконаливайщик и так далее, тот участник и получит приз.

Весёлая варежка

Гости становятся в большой круг возле ёлки, звучит весёлая новогодняя музыка и варежка с фантами идёт по кругу. Ведущий в любой момент может выключать музыку, стараясь сделать это так, чтобы варежка оказалась у каждого из гостей. На ком музыка остановится, тот достаёт фант из варежки и выполняет определённое действие, например, пляшет гопак или перевоплощается в президента и поздравляет свой народ, а, может быть, садится на шпагат или целует соседа. В общем фанты могут быть совершенно любые (всё зависит от компании).

Источник: pozdravok.ru