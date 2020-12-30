С Новым годом 2021 искренние и душевные поздравления

Традиция отмечать Новый год 1 января зародилась на Руси в 1700 году. Эту дату назначил правящий в те времена Петр Первый. До этого в стране встречали начало года 1 сентября, а до 1492 года новогоднее празднование приходилось на 1 марта.
Впервые официальным выходным днем 1 января стало в 1897 году. С приходом советской власти многие традиции, в том числе елка, были упразднены, а в период с 1930 по 1947 год 1 января был стандартным рабочим днем. Статус выходного ему вернули в 1947, но долгое время праздничным являлся лишь первый день года. Возможность отдыхать два дня подряд россияне получили в 1992 году, а в 1995 появились пятидневные новогодние каникулы, фактически растягивающиеся на 7-10 дней.
***
С Новым годом! Волшебства,
Смеха, счастья и тепла,
Мира, радостей, достатка
И во всех делах порядка!
Пусть все серое, плохое
Старый год возьмет с собою.
Впредь лишь светлые мгновенья
Создают пусть настроенье!
***
С Новым годом поздравляю
И от всей души желаю
Веселиться и смеяться,
Ни на что не обижаться,
Жить легко и без забот
Весь грядущий новый год.
Наслаждаться каждым мигом
Быть всегда на позитиве,
Чтоб всегда во всём везло!
С Новым годом! С новым счастьем!
Смеха, мира и добра!
Пусть обходят все ненастья,
Жизнь одарит вас сполна!
***
Поздравляю с Новым годом! Пусть старый год заберет все невзгоды и печали, а новый ― будет наполнен достижениями, богатством, любовью и здоровьем! Желаю мира, благополучия и счастья Вам, пусть в Новом Году всё получится, и задуманное сбудется!
***
Пусть в Новый год случится чудо —
В душе зажгутся огоньки
И целый год у вас не будет
Ни огорчений, ни тоски.
Пусть елка с яркою звездою
В ваш дом удачу принесет,
Пусть год вам сказочно везет.
Под бой курантов загадайте
Свои заветные мечты
И в дом свой поскорей впускайте
Год радости и доброты.
***
Желаю в этот Новый год
Побольше счастья и добра,
Улыбок, нежности, тепла!
Чтоб были верными друзья
И очень дружною семья,
Чтоб каждый день удачным был,
И чтоб на всё хватало сил!
Ну а ещё пусть Новый год
Здоровья, мира и любви,
Чтоб в сердце не было зимы!
***
С Новым годом поздравляем,
Счастья в жизни Вам желаем,
Много добрых пожеланий,
Исполненья всех мечтаний!
Самых ярких впечатлений,
Самых сказочных мгновений.
Пусть Вам этот год несет
Много радостных хлопот!
***
Пусть год уходящий с собой заберет
Проблемы, недуги, ненастье,
А новый − здоровье и радость несет,
Чудес новогодних, добра, волшебства,
Уюта, семейного счастья,
Улыбок, веселья, достатка, тепла,
Не знать ни забот, ни напастей.
***
Сказка в двери постучится,
Снег на землю упадёт,
И наступит Новый год.
Пусть он будет добрым, тёплым,
Пусть искрится счастья свет,
Пусть в нём будет много взлётов,
Много радости, побед!
Смех, любовь, успех, удачу
Пусть подарит Дед Мороз,
И букет из сотни роз!
Праздник пусть несёт веселье,
Радость дням и сладость снам,
Здравие, тепло, везенье!
С Новым годом! Счастья вам!
***
С Новым годом! С Новым годом!
Пусть он принесет здоровье
И достаток в каждый дом.
Пусть снежинки в танце кружат,
Пусть сбываются мечты.
Всем успехов и удачи,
Мира, счастья, теплоты.
***
С Новым годом поздравляю
И от всей души желаю,
Чтоб сбывались все мечты,
В праздник зимней красоты!
Чтобы счастье приходило,
Вам везение дарило,
А еще успех и радость,
Чудеса, удачи сладость!
***
Пришла пора, когда всем можно
О новых планах помечтать,
Задумать что-то осторожно
Да всё под елкой загадать.
Рад я поздравить с Новым годом!
А поздним этим вечерком
Вас Дед Мороз пусть мимоходом
К вам прибежит оленей стадо
... они подарки принесут.
Реки добра вам и услады,
У вас царит пускай уют.
Источник: pozdravok.ru