С Новым годом 2021 искренние и душевные поздравления

Традиция отмечать Новый год 1 января зародилась на Руси в 1700 году

Традиция отмечать Новый год 1 января зародилась на Руси в 1700 году. Эту дату назначил правящий в те времена Петр Первый. До этого в стране встречали начало года 1 сентября, а до 1492 года новогоднее празднование приходилось на 1 марта.

Впервые официальным выходным днем 1 января стало в 1897 году. С приходом советской власти многие традиции, в том числе елка, были упразднены, а в период с 1930 по 1947 год 1 января был стандартным рабочим днем. Статус выходного ему вернули в 1947, но долгое время праздничным являлся лишь первый день года. Возможность отдыхать два дня подряд россияне получили в 1992 году, а в 1995 появились пятидневные новогодние каникулы, фактически растягивающиеся на 7-10 дней.

***

С Новым годом! Волшебства,

Смеха, счастья и тепла,

Мира, радостей, достатка

И во всех делах порядка!

Пусть все серое, плохое

Старый год возьмет с собою.

Впредь лишь светлые мгновенья

Создают пусть настроенье!

***

С Новым годом поздравляю

И от всей души желаю

Веселиться и смеяться,

Ни на что не обижаться,

Жить легко и без забот

Весь грядущий новый год.

Наслаждаться каждым мигом



И дарить свое тепло,Быть всегда на позитиве,Чтоб всегда во всём везло!

С Новым годом! С новым счастьем!

Смеха, мира и добра!

Пусть обходят все ненастья,

Жизнь одарит вас сполна!

***

Поздравляю с Новым годом! Пусть старый год заберет все невзгоды и печали, а новый ― будет наполнен достижениями, богатством, любовью и здоровьем! Желаю мира, благополучия и счастья Вам, пусть в Новом Году всё получится, и задуманное сбудется!

***

Пусть в Новый год случится чудо —

В душе зажгутся огоньки

И целый год у вас не будет

Ни огорчений, ни тоски.

Пусть елка с яркою звездою

В ваш дом удачу принесет,



Любовь и крепкое здоровье.Пусть год вам сказочно везет.

Под бой курантов загадайте

Свои заветные мечты

И в дом свой поскорей впускайте

Год радости и доброты.

***

Желаю в этот Новый год



Поменьше грусти и забот,Побольше счастья и добра,Улыбок, нежности, тепла!

Чтоб были верными друзья

И очень дружною семья,

Чтоб каждый день удачным был,

И чтоб на всё хватало сил!

Ну а ещё пусть Новый год



Побольше денег принесёт,Здоровья, мира и любви,Чтоб в сердце не было зимы!

***

С Новым годом поздравляем,

Счастья в жизни Вам желаем,

Много добрых пожеланий,

Исполненья всех мечтаний!

Самых ярких впечатлений,

Самых сказочных мгновений.

Пусть Вам этот год несет

Много радостных хлопот!

***

Пусть год уходящий с собой заберет

Проблемы, недуги, ненастье,

А новый − здоровье и радость несет,



Любовь доброту и участье!

Чудес новогодних, добра, волшебства,

Уюта, семейного счастья,

Улыбок, веселья, достатка, тепла,

Не знать ни забот, ни напастей.

***

Сказка в двери постучится,

Снег на землю упадёт,



Чудо, наконец, свершится,И наступит Новый год.

Пусть он будет добрым, тёплым,

Пусть искрится счастья свет,

Пусть в нём будет много взлётов,

Много радости, побед!

Смех, любовь, успех, удачу

Пусть подарит Дед Мороз,



Долларов мешок в придачу,И букет из сотни роз!

Праздник пусть несёт веселье,

Радость дням и сладость снам,

Здравие, тепло, везенье!

С Новым годом! Счастья вам!

***

С Новым годом! С Новым годом!



С новым счастьем и добром.Пусть он принесет здоровьеИ достаток в каждый дом.

Пусть снежинки в танце кружат,

Пусть сбываются мечты.

Всем успехов и удачи,

Мира, счастья, теплоты.

***

С Новым годом поздравляю

И от всей души желаю,

Чтоб сбывались все мечты,

В праздник зимней красоты!

Чтобы счастье приходило,

Вам везение дарило,

А еще успех и радость,

Чудеса, удачи сладость!

***

Пришла пора, когда всем можно

О новых планах помечтать,

Задумать что-то осторожно

Да всё под елкой загадать.

Рад я поздравить с Новым годом!

А поздним этим вечерком

Вас Дед Мороз пусть мимоходом



Одарит счастьем и теплом.К вам прибежит оленей стадо... они подарки принесут.Реки добра вам и услады,У вас царит пускай уют.

Источник: pozdravok.ru