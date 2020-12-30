30.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

С Новым годом 2021 искренние и душевные поздравления

19:50 30.12.2020 Фото: pxhere.com
1

Впервые официальным выходным днем 1 января стало в 1897 году.

% name% title
Традиция отмечать Новый год 1 января зародилась на Руси в 1700 году

Традиция отмечать Новый год 1 января зародилась на Руси в 1700 году. Эту дату назначил правящий в те времена Петр Первый. До этого в стране встречали начало года 1 сентября, а до 1492 года новогоднее празднование приходилось на 1 марта.

Впервые официальным выходным днем 1 января стало в 1897 году. С приходом советской власти многие традиции, в том числе елка, были упразднены, а в период с 1930 по 1947 год 1 января был стандартным рабочим днем. Статус выходного ему вернули в 1947, но долгое время праздничным являлся лишь первый день года. Возможность отдыхать два дня подряд россияне получили в 1992 году, а в 1995 появились пятидневные новогодние каникулы, фактически растягивающиеся на 7-10 дней.

***

С Новым годом! Волшебства,
Смеха, счастья и тепла,
Мира, радостей, достатка
И во всех делах порядка!

Пусть все серое, плохое
Старый год возьмет с собою.
Впредь лишь светлые мгновенья
Создают пусть настроенье!

***

С Новым годом поздравляю
И от всей души желаю
Веселиться и смеяться,
Ни на что не обижаться,
Жить легко и без забот
Весь грядущий новый год.

Наслаждаться каждым мигом

И дарить свое тепло,
Быть всегда на позитиве,
Чтоб всегда во всём везло!

С Новым годом! С новым счастьем!
Смеха, мира и добра!
Пусть обходят все ненастья,
Жизнь одарит вас сполна!

***

Поздравляю с Новым годом! Пусть старый год заберет все невзгоды и печали, а новый ― будет наполнен достижениями, богатством, любовью и здоровьем! Желаю мира, благополучия и счастья Вам, пусть в Новом Году всё получится, и задуманное сбудется!

***

Пусть в Новый год случится чудо —
В душе зажгутся огоньки
И целый год у вас не будет
Ни огорчений, ни тоски.

Пусть елка с яркою звездою
В ваш дом удачу принесет,

Любовь и крепкое здоровье.
Пусть год вам сказочно везет.

Под бой курантов загадайте
Свои заветные мечты
И в дом свой поскорей впускайте
Год радости и доброты.

***

Желаю в этот Новый год

Поменьше грусти и забот,
Побольше счастья и добра,
Улыбок, нежности, тепла!

Чтоб были верными друзья
И очень дружною семья,
Чтоб каждый день удачным был,
И чтоб на всё хватало сил!

Ну а ещё пусть Новый год

Побольше денег принесёт,
Здоровья, мира и любви,
Чтоб в сердце не было зимы!

***

С Новым годом поздравляем,
Счастья в жизни Вам желаем,
Много добрых пожеланий,
Исполненья всех мечтаний!

Самых ярких впечатлений,
Самых сказочных мгновений.
Пусть Вам этот год несет
Много радостных хлопот!

***

Пусть год уходящий с собой заберет
Проблемы, недуги, ненастье,
А новый − здоровье и радость несет,

Любовь доброту и участье!

Чудес новогодних, добра, волшебства,
Уюта, семейного счастья,
Улыбок, веселья, достатка, тепла,
Не знать ни забот, ни напастей.

***

Сказка в двери постучится,
Снег на землю упадёт,

Чудо, наконец, свершится,
И наступит Новый год.

Пусть он будет добрым, тёплым,
Пусть искрится счастья свет,
Пусть в нём будет много взлётов,
Много радости, побед!

Смех, любовь, успех, удачу
Пусть подарит Дед Мороз,

Долларов мешок в придачу,
И букет из сотни роз!

Праздник пусть несёт веселье,
Радость дням и сладость снам,
Здравие, тепло, везенье!
С Новым годом! Счастья вам!

***

С Новым годом! С Новым годом!

С новым счастьем и добром.
Пусть он принесет здоровье
И достаток в каждый дом.

Пусть снежинки в танце кружат,
Пусть сбываются мечты.
Всем успехов и удачи,
Мира, счастья, теплоты.

***

С Новым годом поздравляю
И от всей души желаю,
Чтоб сбывались все мечты,
В праздник зимней красоты!

Чтобы счастье приходило,
Вам везение дарило,
А еще успех и радость,
Чудеса, удачи сладость!

***

Пришла пора, когда всем можно
О новых планах помечтать,
Задумать что-то осторожно
Да всё под елкой загадать.
Рад я поздравить с Новым годом!
А поздним этим вечерком
Вас Дед Мороз пусть мимоходом

Одарит счастьем и теплом.
К вам прибежит оленей стадо
... они подарки принесут.
Реки добра вам и услады,
У вас царит пускай уют.

Источник: pozdravok.ru

год быка новый год поздравления праздник стихи
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

С наступающим!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что просят россияне у Деда Мороза, показал опрос
21:14 30-12-2020
Что просят россияне у Деда Мороза, показал опрос
Кто после Путина: Жириновский объяснил свой список преемников
21:01 30-12-2020
Кто после Путина: Жириновский объяснил свой список преемников
Лучшие сериалы 2020 года. Что стоит посмотреть на новогодних каникулах?
20:50 30-12-2020
Лучшие сериалы 2020 года. Что стоит посмотреть на новогодних каникулах?
По жертвам мощного землетрясения объявили 2 января днем траура в Хорватии
20:48 30-12-2020
По жертвам мощного землетрясения объявили 2 января днем траура в Хорватии
Остался в чужой стране без семьи из-за пандемии маленький россиянин. Его вернули на родину
20:32 30-12-2020
Остался в чужой стране без семьи из-за пандемии маленький россиянин. Его вернули на родину
Правдивый гороскоп от Павла Глобы на 2021 год каждому знаку
20:20 30-12-2020
Правдивый гороскоп от Павла Глобы на 2021 год каждому знаку
Что случилось с Бари Алибасовым? Его выписали из больницы 1
20:12 30-12-2020
Что случилось с Бари Алибасовым? Его выписали из больницы
Запретили перевозить свыше 200 сигарет россиянам: Путин подписал закон
20:05 30-12-2020
Запретили перевозить свыше 200 сигарет россиянам: Путин подписал закон
С Новым годом 2021 искренние и душевные поздравления
19:50 30-12-2020
С Новым годом 2021 искренние и душевные поздравления
Как накажут чиновников за хамство по новому закону Путина? 1
19:48 30-12-2020
Как накажут чиновников за хамство по новому закону Путина?