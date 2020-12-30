Какая погода ждет 30 декабря жителей Бердска: Утихнут ли морозы?

На дорогах гололедица.

Метеорологическая обстановка: Облачно с прояснениями, ночью местами, днём повсеместно небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью -13, -18°С, местами до -23°С, днем -10, -15°С, по западу до -20°С.