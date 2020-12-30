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Общество / Стиль жизни

Модель подала в суд на Александра Гордона. Ведущему грозит срок из-за оскорбления

10:50 30.12.2020 Фото: kleo.ru
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Александр высказался о героине в присущей ему резкой манере, назвав ее девушкой легкого поведения, которая вступает в связь с мужчиной из-за его денег.

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Конфликт произошел еще в 2017 году, все это время девушка таила обиду и дожидалась подходящего момента, чтобы подать заявление в суд

Конфликт произошел еще в 2017 году, все это время девушка таила обиду и дожидалась подходящего момента, чтобы подать заявление в суд.

Популярный ведущий Александр Гордон славится своей неповторимой манерой вести передачи. Его высказываниями бывают чересчур резкими и саркастичными, но именно это и привлекает зрителей.

Одной из самых рейтинговых программ, которые ведет Гордон, является «Мужское/Женское». В эфире обсуждаются животрепещущие темы, интересующие общественность. В 2017 году состоялся очередной выпуск этой передачи, одной из героинь которой стала модель Елена Миськова.

Девушка рассказала о том, что пользуется повышенным вниманием со стороны мужского пола и намерена использовать это преимущество, чтобы найти себе состоятельного избранника. Александр же высказался о героине в присущей ему резкой манере, назвав ее девушкой легкого поведения, которая вступает в связь с мужчиной из-за его денег, не испытывая при этом к нему чувств.

Миськова затаила обиду и по прошествии нескольких лет написала на Гордона заявление о клевете. Модель сообщила, что «словесная оплеуха» очень негативно сказалась на ее жизни. От нее отвернулись близкие люди, также ей пришлось столкнуться с волной хейта в сети.

Елена объясняет: сразу в органы она обращаться не стала, поскольку дожидалась наиболее подходящего момента. Сейчас он настал, поскольку принята законодательная инициатива об уголовной ответственности за клевету. Если модель докажет, что она права, то Гордону грозит реальный срок до двух лет.

Что думает по этому поводу Александр, на данный момент неизвестно.

Источник: kleo.ru

заявление о клевете модель оскорбление скандал телеведущий Александр Гордон Елена Миськова
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