Женщина-вамп: Лариса Гузеева сделала дулю и убрала волосы ради съемок в новогоднем шоу

Звезда продемонстрировала красивое платье, максимально удлиненное в пол и расшитое пайетками

Чтобы порадовать зрителей в Новый год, многие звезды собрались в ГУМе. Они приняли участие в съемках передачи, которая выйдет в эфир 31 декабря. Образ Ларисы Гузеевой был очень эффектным и изысканным, а также весьма отличался от того, как ее привыкли видеть поклонники.

На съемках отметились такие знаменитости как Иван Ургант, Дмитрий Нагиев, Жанна Бадоева, Максим Галкин и другие. Все звезды выглядели невероятно эффектно, но появление Ларисы Гузеевой произвело настоящий фурор.

Звезда продемонстрировала красивое платье, максимально удлиненное в пол и расшитое пайетками. Дополнением нарда послужило боа такого же цвета. По случаю праздничной съемки Лариса сделала броский вечерний макияж.

Однако главной изюминкой, привлекшей внимание присутствующих, стала прическа ведущей. Гузеева кардинально сменила имидж, сделав короткую челку. При этом знаменитость высоко собрала волосы, сделав из них пучок.

Гости, оказавшиеся на вечере, отметили, что такая небольшая деталь как челка сделала ведущую не похожей саму на себя. Оказалось, что в роли стилиста выступила дочь артистки Ольга, которая сопровождала свою звездную мать на съемках. Девушка отметила, что платье для Ларисы они подготовили в рекордные сроки – всего за четыре дня.

Источник: kleo.ru