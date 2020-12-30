Хотя беременность не является заболеванием, многие врачи не советуют в этот период посещать баню. Но есть и сторонники данной процедуры в период ожидания малыша.

Пребывание в жарком помещении может быть опасно для будущего ребенка

Баня для беременных - тема достаточно спорная. Можно ли беременным ходить в баню и представляет ли она угрозу здоровью будущей мамы и малыша?

Польза от бани

Пребывание в бане на протяжении нескольких минут укрепляет иммунитет, ускоряет обмен веществ, а значит, выводит токсины из организма, улучшает кровообращение. Кроме того, она обеспечивает приятный отдых и расслабление. Этими преимуществами бани может пользоваться здоровый человек.

А как же будущая мама? Можно ли пользоваться сауной во время беременности? Хотя беременность не является заболеванием, многие врачи не советуют в этот период посещать баню. Но есть и сторонники данной процедуры в период ожидания малыша.

Перегревать организм при беременности опасно

Пребывание в жарком помещении может быть опасно для будущего ребенка. Температура тела беременной может быть в норме более высокой и составлять не 36,6, а 37°С. Искусственное перегревание тела может спровоцировать схватки и гипоксию плода. Это связано с тем, что организм расширяет кровеносные сосуды кожи в ответ на тепло, но сужает сосуды внутри тела. Из-за этого может уменьшиться поступление кислорода и питательных веществ, в том числе в матку и плаценту.

Другого мнения придерживаются сторонники бани. Они подчеркивают, что такая опасность существует, но не в бане, потому что нагревается, в основном, кожа и только на 0,5-1°С. Внутренняя часть тела, по их словам, остается незатронутой.

В доказательство они приводят финнов, чья национальная традиция - пользоваться сауной и во время беременности. Но жители этой скандинавской страны с раннего возраста привыкли находиться в саунах, у них во время посещения сауны организм производит больше эритроцитов.

Необходимо ли согласие врача на посещение бани

Перед тем как пойти в баню или сауну, важно обязательно спросить разрешения у лечащего врача. Если вы раньше пользовались такими процедурами регулярно, то в большинстве случаев можно продолжать их, потому что ваше тело может справиться с последствиями разогрева.

Но если вы новичок, баня при беременности не рекомендуется.

Также учтите, что даже регулярно посещающие баню женщины должны отказаться от нее на раннем сроке. Это важное время, когда формируются внутренние органы малыша и вы подвержены наибольшему риску развития врожденных дефектов.

Негативное влияние на развитие плода

Хотя исследований о влиянии бани на рост плода нет, врачи считают, что высокая температура в начале беременности может оказать негативное влияние на ребенка. Также лучше избегать парных процедур непосредственно перед родами из-за риска плацентарной недостаточности.

Еще один запрет - закаливание, связанное с резким перепадом температуры. Имеется в виду процедура, когда после сидения в горячей бане человек перемещается под холодный душ. Такая практика опасна для беременных хоть на ранних сроках, хоть в последнем, третьем триместре.

Беременность с риском выкидыша является абсолютным противопоказанием к посещению бани на любом сроке.

У плода в матке отсутствует так называемая терморегуляция, а значит, он не переносит больших повышений температуры окружающей среды. Исследования показали, что воздействие на плод в первом триместре чрезвычайно высоких температур увеличивает риск развития дефектов центральной нервной системы.

Поэтому женщинам не рекомендуется пользоваться баней во втором триместре и на ранних сроках беременности. Также считается, что посещение парилки в этот период может способствовать выкидышу и врожденным порокам сердца, особенно дефекту межжелудочковой перегородки сердца.

Беременная женщина должна также понимать, что посещение бани во время беременности связано с резким падением артериального давления и риском последующего обморока.

Что важно учесть

В бане выбирайте более низкие полки, где температура ниже, и сидите на них максимум 2 раза по 5-10 минут каждый раз. Проводите процедуры не чаще 2 раз в неделю.

Считается, что финская баня - сауна более безопасна, чем русская. В ней преобладает более сухой воздух. Дело в том, что чем выше влажность в помещении, тем сильнее нагревается тело.

Пополняйте запасы жидкости, регулярно выпивая воду во время процедуры, либо непосредственно перед ее проведением. Обязательно выбирайте чистые, ухоженные бани, без грибка и грязи. Хорошо иметь сопровождающего, который поможет вам, если вам потребуется поддержка. Если вы почувствуете во время пребывания в бане слабость, немедленно выходите на улицу.

Дополнительные советы

Если женщина до беременности регулярно пользовалась баней, она может делать это и во время беременности. При этом важно:

по возможности избегать бани в 1 триместре;

находиться в помещении, только если температура в нем не превышает 70°C;



снизить время пребывания в бане до 10-15 минут.

После вставания и выхода из сауны следует остерегаться головокружения, связанного с падением артериального давления. Перед тем, как войти в баню, беременная женщина может выпить минеральной воды или сока, чтобы было чем компенсировать выходящий во время процедуры пот.

Следует избегать холодного душа после выхода из бани. Если будущая мама лечится от хронических заболеваний в начале срока, либо во втором или третьем триместре, необходимо обязательно проконсультироваться с врачом о возможности посещения бани.

Итоги

Влияние бани на беременность до конца не изучено, но предполагается, что ее использование может иметь негативные последствия.

Не рекомендуется пользоваться баней будущим мамам, которые никогда не делали этого раньше.

Необоснованное и безрассудное использование бани и сауны во время беременности может быть опасным как для будущей матери, так и для развивающегося плода. Поэтому стоит заранее проконсультироваться с врачом.

Источник: kleo.ru