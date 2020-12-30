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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 30 декабря 2020 в России и мире

07:40 30.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Список праздников России и мира 30 декабря 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

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30 декабря - день образования СССР

• День образования Союза Советских Социалистических Республик
• День заворачивания подарков
• Праздник необыкновенных изменений в последнюю минуту (Festival of Enormous Changes at the Last Minute)

• День памяти пророка Даниила и святых трёх отроков
• День бекона (National Bacon Day) - США
• День пищевой соды (Bicarbonate of Soda Day) - США
• День республики - Мадагаскар
• День семейного праздника «Опавшая хвоя» (Falling Needles Family Fest Day) - США
• День провозглашения словацкой независимой церковной провинции - Словакия
• День национального героя Хосе Рисаля - Филиппины
• Именины у Дениса, Никиты, Сергея, Николая
• Данилов день (Даниил Зимоуказчик)

Важные даты

1806 Турция объявляет войну России. Россия занимает Баку.
1916 убийство Григория Распутина.
1921 на сцене Чикагского оперного театра состоялась премьера оперы Прокофьева С.С. "Любовь к трем апельсинам".
1922 образован Союз Советских Социалистических Республик.
1927 советскому химику Сергею Лебедеву первому в мире удалось произвести синтетический каучук.
1941 освобождены города Керчь , Феодосия, Калуга.

1978 в Киеве введена в эксплуатацию первая в СССР линия скоростного трамвая, построенная по инициативе Владимира Веклича и Василия Дьяконова.
1984 головная «Щука-Б», К-284, вступила в строй Тихоокеанского флота ВМФ СССР.
1991 открыты станции Киевского метрополитена «Дружбы народов» и «Выдубичи».
1995 установлены Почётные звания Российской Федерации.
2013 произошёл взрыв троллейбуса в Волгограде.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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