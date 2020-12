Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 30 декабря 2020 в России и мире

30 декабря - день образования СССР

• День образования Союза Советских Социалистических Республик

• День заворачивания подарков

• Праздник необыкновенных изменений в последнюю минуту (Festival of Enormous Changes at the Last Minute)



• День памяти пророка Даниила и святых трёх отроков• День бекона (National Bacon Day) - США• День пищевой соды (Bicarbonate of Soda Day) - США• День республики - Мадагаскар• День семейного праздника «Опавшая хвоя» (Falling Needles Family Fest Day) - США• День провозглашения словацкой независимой церковной провинции - Словакия• День национального героя Хосе Рисаля - Филиппины• Именины у Дениса, Никиты, Сергея, Николая• Данилов день (Даниил Зимоуказчик)

Важные даты

1806 Турция объявляет войну России. Россия занимает Баку.

1916 убийство Григория Распутина.

1921 на сцене Чикагского оперного театра состоялась премьера оперы Прокофьева С.С. "Любовь к трем апельсинам".

1922 образован Союз Советских Социалистических Республик.

1927 советскому химику Сергею Лебедеву первому в мире удалось произвести синтетический каучук.

1941 освобождены города Керчь , Феодосия, Калуга.



1978 в Киеве введена в эксплуатацию первая в СССР линия скоростного трамвая, построенная по инициативе Владимира Веклича и Василия Дьяконова.1984 головная «Щука-Б», К-284, вступила в строй Тихоокеанского флота ВМФ СССР.1991 открыты станции Киевского метрополитена «Дружбы народов» и «Выдубичи».1995 установлены Почётные звания Российской Федерации.2013 произошёл взрыв троллейбуса в Волгограде.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend