По рекомендации Министерства просвещения школьники в 2020 году учатся до 25 декабря, а каникулы, соответственно, начинаются с 28 декабря. Суббота и воскресенье — 26 и 27 декабря — выходные дни, поэтому фактически новогодний отдых у школьников начинается с 26 декабря и продлится 16 дней.

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Родителей и детей интересует, до какого числа учатся школьники в декабре 2020 и как будут учиться в январе 2021, чтобы максимально точно спланировать новогодние каникулы.

Зимние каникулы — это самый продолжительный отдых школьников в году. Но их любят дети не только за это. Особую атмосферу придает тот факт, что на период зимних каникул выпадают любимые многими праздники — Новый Год с Дедом Морозом и подарками, а также Рождество. Едва ли заканчиваются осенние каникулы, родителей и детей начинают интересовать даты старта и окончания следующих каникул, которые начинаются в конце декабря и заканчиваются почти в середине января.

До какого числа учатся школьники в декабре 2020

По рекомендации Министерства просвещения школьники в 2020 году учатся до 25 декабря, а каникулы, соответственно, начинаются с 28 декабря. Суббота и воскресенье — 26 и 27 декабря — выходные дни, поэтому фактически новогодний отдых у школьников начинается с 26 декабря и продлится 16 дней.

Как школьники будут учиться в январе 2021

В январе каникулы будут длиться до 10 января. Все школьники должны появиться на занятиях уже 11 января. Правда, пока неизвестно нужно ли будет приходить на уроки в класс или они продолжатся в онлайн-режиме. Заметим, что Министерство просвещения ежегодно дает рекомендации по датам начала и окончания каникул, но окончательное решение принимает администрация учебного заведения, исходя из своего учебного плана (четверти, семестры, модули, триместры). Таким образом, новогодний отдых в некоторых школах может начаться и закончиться немного позже по согласованию администрации с педагогическим коллективом и родительским комитетом.

Поменяют ли сроки зимних каникул в 2021-2021 году в связи с дистанционным обучением?

Несмотря на продолжительное дистанционное обучение, дети уйдут на каникулы в установленный срок. Министерство просвещения не рекомендует сокращать новогодний отдых у учеников начальной и средней школы, а также у старшеклассников.

Не стоит рассчитывать и на продление каникул. Если бы не было возможности интернет-обучения и детям приходилось ходить на очные уроки, то Министерство просвещения могло бы продлить каникулы, совместив их с карантином из-за увеличения количество заболевших коронавирусом. Поскольку ведется дистанционное обучение, то занятия начнутся своевременно, ведь дети находятся дома на самоизоляции.

Источник: Пронедра