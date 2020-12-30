Выплатить каждому пенсионеру по 13-й пенсии в декабре 2020 года требует парламентская партия

Руководитель фракции «Справедливая Россия» напомнил о том, что власти Соединенных Штатов намерены выплатить гражданам по 600 долларов.

Российские эксперты озвучили свои оценки шансов граждан на получение новогоднего подарка от государства. Они единогласно склоняются к мнению о том, что на 13-ю пенсию в декабре 2020-го соотечественникам можно не надеяться

Гражданам Российской Федерации необходимо выплатить 13-ю пенсию, заработную плату, а также стипендию. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов озвучил соответствующую инициативу, подчеркнув, что таким образом власть успешно обеспечит стимулирование роста отечественной экономики.

Сергей Миронов полагает, что такие социальные выплаты следует провести после новогодних каникул – в тот период, когда уже «ветер гуляет в карманах».

Руководитель фракции «Справедливая Россия» напомнил о том, что власти Соединенных Штатов намерены выплатить гражданам по 600 долларов. Официальный представитель Госдумы выразил глубокую уверенность в том, что федеральный бюджет нашего государства тоже позволяет правительству оказать людям помощь. Сделать это можно с помощью неизрасходованных финансов, пояснил автор идеи.

Идею дать пенсионерам 13-ю пенсию в декабре 2020 года оценили эксперты

Российские эксперты озвучили свои оценки шансов граждан на получение новогоднего подарка от государства. Они единогласно склоняются к мнению о том, что на 13-ю пенсию в декабре 2020-го соотечественникам можно не надеяться.

По словам депутата Миронова, по состоянию на конец уходящего года в России зафиксировано рекордное неисполнение расходов бюджета – оно превысило отметку в четыре триллиона рублей: из 24-х триллионов страна потратила лишь 19,9 триллиона. Оставшиеся средства вполне можно направить на обеспечение выплат согражданам, поддержав таким образом потребительский спрос после новогодних праздников, полагает лидер «Справедливой России».

Предыдущие «транши» быстро вернулись в экономику

Сергей Миронов посетовал на то, что власть изыскала средства лишь на новогодние выплаты тем семьям, которые воспитывают детей в возрасте до восьми лет – родителям перечисляют помощь в размере 5000 рублей.

Дотации для пенсионеров – моральный вопрос

Необходимо ли дотировать российских пенсионеров – вопрос скорее больше моральный, нежели финансовый, считает аналитик департамента «Альпари» Анна Бодрова. Ежемесячные доходы и без того гарантирует им государство, пояснила эксперт. По ее словам, власть давно уже четко дала понять, каким категориям населения можно рассчитывать на поддержку со стороны государства в период пандемии, и речь идет в данном случае не о пенсионерах.

Из комментариев экономиста ВШЭ Сергея Смирнова следует, что в отличие от граждан пенсионного возраста, дети не обладают гарантированными доходами. Они находятся в полной зависимости от своих родителей, а те в свою очередь рискуют в один момент остаться без работы.

Источник: https://www.pronedra.ru/