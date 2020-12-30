30.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Выплатить каждому пенсионеру по 13-й пенсии в декабре 2020 года требует парламентская партия

14:50 30.12.2020 Фото: pixabay
0

Руководитель фракции «Справедливая Россия» напомнил о том, что власти Соединенных Штатов намерены выплатить гражданам по 600 долларов.

% name% title
Российские эксперты озвучили свои оценки шансов граждан на получение новогоднего подарка от государства. Они единогласно склоняются к мнению о том, что на 13-ю пенсию в декабре 2020-го соотечественникам можно не надеяться

Гражданам Российской Федерации необходимо выплатить 13-ю пенсию, заработную плату, а также стипендию. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов озвучил соответствующую инициативу, подчеркнув, что таким образом власть успешно обеспечит стимулирование роста отечественной экономики.

Сергей Миронов полагает, что такие социальные выплаты следует провести после новогодних каникул – в тот период, когда уже «ветер гуляет в карманах».

Руководитель фракции «Справедливая Россия» напомнил о том, что власти Соединенных Штатов намерены выплатить гражданам по 600 долларов. Официальный представитель Госдумы выразил глубокую уверенность в том, что федеральный бюджет нашего государства тоже позволяет правительству оказать людям помощь. Сделать это можно с помощью неизрасходованных финансов, пояснил автор идеи.

Идею дать пенсионерам 13-ю пенсию в декабре 2020 года оценили эксперты

Российские эксперты озвучили свои оценки шансов граждан на получение новогоднего подарка от государства. Они единогласно склоняются к мнению о том, что на 13-ю пенсию в декабре 2020-го соотечественникам можно не надеяться.

По словам депутата Миронова, по состоянию на конец уходящего года в России зафиксировано рекордное неисполнение расходов бюджета – оно превысило отметку в четыре триллиона рублей: из 24-х триллионов страна потратила лишь 19,9 триллиона. Оставшиеся средства вполне можно направить на обеспечение выплат согражданам, поддержав таким образом потребительский спрос после новогодних праздников, полагает лидер «Справедливой России».

Предыдущие «транши» быстро вернулись в экономику

Сергей Миронов посетовал на то, что власть изыскала средства лишь на новогодние выплаты тем семьям, которые воспитывают детей в возрасте до восьми лет – родителям перечисляют помощь в размере 5000 рублей.

Дотации для пенсионеров – моральный вопрос

Необходимо ли дотировать российских пенсионеров – вопрос скорее больше моральный, нежели финансовый, считает аналитик департамента «Альпари» Анна Бодрова. Ежемесячные доходы и без того гарантирует им государство, пояснила эксперт. По ее словам, власть давно уже четко дала понять, каким категориям населения можно рассчитывать на поддержку со стороны государства в период пандемии, и речь идет в данном случае не о пенсионерах.

Из комментариев экономиста ВШЭ Сергея Смирнова следует, что в отличие от граждан пенсионного возраста, дети не обладают гарантированными доходами. Они находятся в полной зависимости от своих родителей, а те в свою очередь рискуют в один момент остаться без работы.

Источник: https://www.pronedra.ru/

13 пенсия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вдруг?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что необходимо знать о росте рынка дизельного топлива в условиях мирового кризиса и почему дизельное топливо так высоко ценят?
15:01 30-12-2020
Что необходимо знать о росте рынка дизельного топлива в условиях мирового кризиса и почему дизельное топливо так высоко ценят?
Построят два новых спортивных комплекса в Новосибирской области
15:00 30-12-2020
Построят два новых спортивных комплекса в Новосибирской области
БердскПередал привет бердчанам освобожденный из колонии экс-мэр Бердска Илья Потапов во время визита инкогнито
14:54 30-12-2020
Передал привет бердчанам освобожденный из колонии экс-мэр Бердска Илья Потапов во время визита инкогнито
Выплатить каждому пенсионеру по 13-й пенсии в декабре 2020 года требует парламентская партия
14:50 30-12-2020
Выплатить каждому пенсионеру по 13-й пенсии в декабре 2020 года требует парламентская партия
Обнаружили и вовремя ликвидировали взрывное устройство на железнодорожном мосту в Краснодарском крае
14:47 30-12-2020
Обнаружили и вовремя ликвидировали взрывное устройство на железнодорожном мосту в Краснодарском крае
Вошла в «Золотую двадцатку» туристического рейтинга-2020 Новосибирская область
14:45 30-12-2020
Вошла в «Золотую двадцатку» туристического рейтинга-2020 Новосибирская область
Появятся ковид-паспорта в 2021 году в России. Для чего они нужны, узнайте
14:30 30-12-2020
Появятся ковид-паспорта в 2021 году в России. Для чего они нужны, узнайте
Официально могут увозить пьяниц в вытрезвители полицейские. Путин подписал закон 1
14:30 30-12-2020
Официально могут увозить пьяниц в вытрезвители полицейские. Путин подписал закон
БердскПравославный церковный календарь 2021
14:27 30-12-2020
Православный церковный календарь 2021
БердскКомпания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
14:26 30-12-2020
Компания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме