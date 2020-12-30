Терепа отчитался перед Травниковым за путинские выплаты и народные пенсии

К обычным функциям ПФР в уходящем году 2020 году прибавились и новые – это реализация «детских» выплат по Указам Президента РФ, которые обеспечил Пенсионный фонд в период с апреля по сентябрь, а сейчас осуществляется новая выплата семьям с детьми до 7 лет (включительно) в размере 5 тысяч рублей.

Состоялась рабочая встреча управляющего Отделением ПФР по Новосибирской области Александра Терепы с Губернатором региона Андреем Травниковым

В Правительстве Новосибирской области состоялась рабочая встреча Губернатора региона Андрея Травникова с управляющим отделением ПФР по Новосибирской области Александром Терепой. В ходе встречи управляющий доложил Губернатору об итогах работы органов ПФР региона в 2020 году, который является для Пенсионного фонда России юбилейным годом.

На сегодняшний день клиентами ПФР региона являются разные возрастные и социальные категории населения, вплоть до новорожденных. В системе персонифицированного учета ведется более 3 миллионов лицевых счетов граждан, обеспечиваются выплаты пенсий и иных выплат свыше 827 тысячам пенсионеров, более 224 тысячам федеральных льготников. В регионе порядка 215 тысяч владельцев материнского (семейного) капитала, причем количество владельцев капитала в текущем году значительно возросло по сравнению с предыдущими годами, так как сертификаты на материнский капитал стали выдаваться и при появлении в семье первенцев. При этом большинство семей в 2020 году получили сертификаты в проактивном режиме, т.е. в беззаявительном порядке.

К обычным функциям ПФР в уходящем году 2020 году прибавились и новые – это реализация «детских» выплат по Указам Президента РФ, которые обеспечил Пенсионный фонд в период с апреля по сентябрь, а сейчас осуществляется новая выплата семьям с детьми до 7 лет (включительно) в размере 5 тысяч рублей.

«Это действительно был год интенсивной работы. Пенсионная система решала поставленные перед ней задачи в непростых условиях, - отметил управляющий Отделением ПФР, - И заканчиваем мы работу в 2020-м в таком же темпе, осуществляя выплату на детей. В целом в этом году расходы бюджета ПФР по Новосибирской области составят 178,8 млрд. рублей, из них 148 млрд. – это сумма средств на выплату страховых пенсий и пенсий по государственному обеспечению, более 13 миллиардов – «детские» выплаты».

Александр Терепа также подчеркнул, что в Отделении проводится постоянная работа по внедрению новых современных технологий, автоматизации. Все больше новосибирцев получают услуги Пенсионного фонда без личного посещения ПФР и МФЦ, в том числе при помощи электронных сервисов Пенсионного фонда.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников также отметил, что «начало 2020 года оказалось насыщенным для Пенсионного фонда, для вашего Отделения, для всех служб, которые занимаются социальной поддержкой населения».

«С первых дней января вы приступили к исполнению задачи по реализации новых инициатив Президента РФ Владимира Путина, в частности, по выплате материнского капитала на первого ребенка, - подчеркнул глава региона, - В течение года были новые инициативы - по единовременным выплатам на детей и другие. И было необходимо максимально оперативно все организовывать, доводить эти средства до наших жителей. Работа проведена большая, все сделано без сбоев, без накладок».

В завершение встречи Губернатор региона поблагодарил управляющего Отделением ПФР по Новосибирской области и весь коллектив за труд, отметив колоссальный объем работы и оперативность в решении задач, а также поздравил с 30-летием образования Пенсионного фонда России.