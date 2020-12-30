Что можно посетить на новогодние праздники 2021 года в Москве? Список лучших мест

Москвичи и все, кто приехал в столицу РФ на новогодние праздники могут сходить на «ВТБ Арену» и посмотреть на одно из самых грандиозных шоу, которое состоится в январе 2021 года.

Столица богата красочными событиями, особенно в Новый год

Стало известно, куда можно сходить на новогодние праздники 2021 года в Москве. Жители столицы российского государства активно готовятся к праздничным событиям, также многие москвичи собираются отправиться в другие города на каникулы.

Куда можно сходить на новогодние праздники 2021 года в Москве

Столица российского государства всегда радовала своих жителей интересными мероприятиями, на которые можно было сходить во время новогодних праздничных событий. Январь следующего года не является исключением. Сообщается, что все желающие могут посетить сразу несколько интересных мероприятий и площадок, которые будут открыты для посетителей в течение всего новогоднего периода.

Шоу трансформеров

Все желающие могут посетить увлекательный перформанс для детей и взрослых. Это шоу, которое состоит из трансформеров. Организаторы обещают несколько зрелищных мероприятий и полное погружение в мир вселенной трансформеров. Также можно будет пригласить Деда Морозу и Снегурочку, которые с огромным удовольствием сыграют свою роль для детей и взрослых. Жителям столицы предоставляется большой выбор.

Главная елка страны

К сожалению, в 2021 году жители столицы не смогут полноценно насладиться традиционной елкой. Дело в том, что из-за коронавирусной пандемии мероприятие пришлось перенести в Онлайн формат. Посмотреть шоу могут миллионы зрителей со всей России по различным телеканалам, либо по интернету.

Эта елка каждый год радует детей и взрослых на протяжении вот уже семидесяти лет. Все дети и взрослые в восторге от нее и хотят посмотреть на то, как она выглядит вживую. Обычно шоу с елкой устраивают каждый год, все желающие могут приобрести билеты в Кремле и посмотреть на другую праздничную программу. Например, люди могут посетить аттракционы, поиграть с аниматорами и получить сладкие сюрпризы.

Усадьба Деда Мороза

Усадьба Деда Мороза — это целый парк аттракционов в Кузьминском лесу. Все желающие смогут посетить резиденцию ключевого персонажа торжества, побывать на заснеженных полянах и увидеть новогодних оленей. В рамках программы жителям Москвы доступны ивенты «Новогодний переполох» и «Путешествие по Сказочной тропе». Люди смогут отправиться в путешествие на свежем воздухе и поговорить со сказочными персонажами. Здесь можно найти развлечения как для детей, так и для взрослых.

Пушкинский музей

Руководство Пушкинского музея столицы российского государства приглашает всех жителей Москвы на грандиозные шоу. Сообщается, что все желающие смогут посетить виртуальное путешествие в Рождество. Представители музея уже подготовили программу для всех возрастов. Например, дети смогут насладиться программой под названием «Рождественская история». Экскурсия под названием «Реклама как искусство» будет интересна как детям, так и взрослым. Есть и еще одна замечательная программа — Новый год с Мусейоном. Представители Пушкинского музея предлагают окунуться в мир прошлого и узнать, как древние люди отмечали новогодние праздничные события.

Киноконцерт “Холодное сердце”

В 2021 году зрители «Зарядья» смогут посетить киноконцерт под названием «Холодное сердце». Как уже понятно исходя из названия, этот ивент посвящается одноименному мультфильму компании Disney. Жители столицы российского государства смогут насладиться постановкой «Сказки Андерсена» и увидеть настоящих волшебников. Здесь свое место найдет как взрослый, так и ребенок.

Шоу Евгения Плющенко и Золотой Граммофон: куда сходить на Новый 2021 год

Москвичи и все, кто приехал в столицу РФ на новогодние праздники могут сходить на «ВТБ Арену» и посмотреть на одно из самых грандиозных шоу, которое состоится в январе 2021 года.

Это шоу, которое посвящается Евгению Плющенко, он будет выступать на льду в рамках ивента «Лебединое озеро». Также на шоу можно будет увидеть многих фигуристов из России, среди них есть олимпийские чемпионы. Все они будут выходить на лед в сопровождении артистов балета. Шоу будет интересно взрослым, которые давно хотели посмотреть на ледовые перформансы вживую.

Источник: www.1rre.ru