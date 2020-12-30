Принят ли запрет на продажу алкоголь в новогодние праздники в России, узнайте

Отказаться даже от бокала шампанского в Минздраве россиян призвали ради сохранения их же здоровья.

Для многих бокал шампанского—главный атрибут праздника

С какого числа не будут продавать алкоголь в регионах России, решить предстоит местным властям. Федеральный запрет принят не был, несмотря на большое количество инициатив со стороны представителей правительства и Государственной думы.

Запретят ли в России продавать алкоголь на Новый 2021 год

Представители общественной организации «Трезвая Россия» предложили правительству ограничить продажу алкоголя в стране в период 1-2 января, то есть, в самый пик новогодних праздников. Запрет объяснялся бы риском для здоровья граждан: алкогольная интоксикация требует медицинской помощи, которую специалисты в период пандемии оказать могут попросту не успеть, ведь и так загружены сверх нормы из-за роста заболеваемости.

Инициативу готовы были поддержать и в Государственной Думе. Депутаты предлагали правительству ужесточить предложенную идею, и запретить продажу алкоголя с 31 декабря 2020 года по 8 января 2021 года, чтобы граждане все каникулы провели в максимальной трезвости, и соответственно, в полной ответственности за свою безопасность.

В качестве альтернативы полного запрета в стране предлагали ограничить время продажи спиртных напитков тремя часами в день — с 14.00 до 17.00 во всех регионах по местному времени. Также депутаты раздумывали над тем, не повысить ли минимальный возраст граждан, которым можно продавать алкоголь в период новогодних праздников.

Ни одна из идей не получила поддержки правительства- запреты введены на федеральном уровне не были. Но в некоторых регионах бороться с новогодним пьянством взялись местные власти.

В каких регионах России не будут продавать алкоголь на Новый 2021 год и с какого числа

«Сухой закон» был принят в некоторых регионах страны из-за отмены новогодних торжеств: жителям будет нечего делать, так как массовые мероприятия будут запрещены, а потому дома у телевизоров они будут употреблять алкогольные напитки «для развлечения» в огромном количестве.

Рост количества бытовых травм и ссор из-за чрезмерного употребления алкоголя чреват повышенной загруженностью больниц, которые и так наполнены пациентами во время пандемии коронавируса. Потребуются и дополнительные руки медиков для оказания первой медицинской помощи во время отравления граждан, а таковых в период роста заболеваемости попросту нет.

В качестве альтернативы в стране предложили возобновить работу вытрезвителей, закрытых много лет назад. На время каникул в отдельных клиниках смогли бы работать специальные врачи, и тогда массы, пострадавшие из-за опьянения, не «мешали» бы тем, кто борется с пандемией.

Кардинально бороться с проблемой решили в Башкирии: алкоголь там не будут продавать с 1 по 3 января 2021 года, а также 7 и 8 января 2021 года. В период с 4 по 6 января купить спиртные напитки можно будет в период с 10 утра до 14:00 часов дня.

В Ярославле, наоборот, отказались от «сухого» закона на время новогодних праздников. Ежегодно он действовал в центре города из-за роста числя гуляющих и туристов, но в 2021 году отмена массовых мероприятий заставит граждан оставаться дома или ходить в гости, а значит на алкоголь в заведениях общепита спрос резко снизится.

В Москве и Санкт-Петербурге запрет на продажу алкоголя не вводили. В столице отменили новогодние ярмарки и концерты, призвав жителей оставаться дома. В Северной столице решили снизить риск распространения болезни закрытием всех развлекательных заведений в период с 30 декабря по 3 января 2021 года.

Министерство здравоохранения призвало россиян не пить алкоголь в новогоднюю ночь

Отказаться даже от бокала шампанского в Минздраве россиян призвали ради сохранения их же здоровья. Оказаться в больнице с отравлением, интоксикацией или бытовой травмой из-за употребления алкоголя опасно в начале 2021 года, когда в стране бушует пандемия коронавируса.

Заменить алкогольные напитки на праздничном столе стоит натуральными соками и морсами на основе фруктов и ягод, ведь «здоровые» праздники позволят гражданам страны укрепить иммунитет в непростой эпидемиологический период.

Источник: www.1rre.ru