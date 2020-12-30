Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 30 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

Известный астролог Павел Глоба поделился своими астрологическими прогнозами на 30 декабря 2020 года, в которых рассказал, как лучше знакам себя вести, чтобы удачно закончить год.

Гороскоп поможет выбрать наиболее правильную позицию по отношению к незавершенным делам и общению с людьми

Близнецы (22 мая — 21 июня)

30 декабря 2020 года у представителей знака зодиака Близнецы могут возникнуть проблемы в творческой сфере: возможность генерировать свежие идеи притупиться под тягостью суеты и забот. Следует сосредоточиться на завершении всех планов.

Дева (23 августа — 22 сентября)

В предпоследний день 2020 года астролог рекомендует сосредоточиться на своем здоровье — не следует встречать Новый год с чувством недомогания и плохого самочувствия.

Лев (23 июля — 22 августа)

Чтобы хорошо завершить 2020 год, следует заняться своей финансовой сферой, в частности вернуть долги и разобраться с накоплениями. День не подойдет для новых инвестиций, однако сохранение и умножение дохода пройдет успешно.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Представителей данного знака зодиака ожидает напряженный день: многие незакрытые дела встанут остро и потребуют быстрого решения. Астролог рекомендует аккумулировать свои силы и постараться закрыть дела максимально, чтобы войти в Новый год свободно и легко.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Отношения станут слабым местом, недочеты в котором почувствуют люди, рожденные в знаке Рыбы, 30 декабря 2020 года. Павел Глоба советует в этот день относиться к людям чутко, проявлять участие и сводить конфликты на нет.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

День может принести много негативных переживаний и трудностей: работа может не задаваться и заставлять выйти из зоны комфорта. Упорная работа поможет войти в Новый год новым человеком и быстрее двигаться к цели.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Павел Глоба советует провести день максимально продуктивно. 30 декабря стоит подвести итоги года, при чем сделать это достаточно детально. Звезды будут способствовать хорошему завершению года и помогут составить правильные цели.

Рак (22 июня — 22 июля)

День будет заряжен на позитивные эмоции, и астролог рекомендует заниматься теми делами, которые будут их приумножать. Наиболее благоприятно будет проходить общение с близкими людьми, творчество и развитие личностных качеств.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

День лучше всего провести в заботах, чтобы успеть к наступлению Нового года завершить все насущные дела, и начать новую страницу жизни в 2021 году. Звезды будут помогать Стрельцам избавиться от всех проблем в самые быстрые сроки.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Здоровье и умственные способности Тельцов будут на пике, поэтому астролог рекомендует воспользоваться этим периодом для реализации самых смелых и больших планов.

Весы (23 сентября — 22 октября)

30 декабря 2020 года Павел Глоба не рекомендует Весам предаваться агонии и предновогодней суете, лучше заниматься в монотонном режиме повседневными делами, и больше сделать акцент на внутреннем спокойствии и умиротворении.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Свои силы в этот день следует направить на восстановление доверительных отношений в семье и с самыми близкими людьми. Работой и суетными делами заниматься астролог не рекомендует, так как они могут привести к неприятному завершению года.

Источник: rsute