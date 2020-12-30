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Возбудил новое уголовное дело о мошенничестве против Навального СК

08:42 30.12.2020 Фото: AP Photo / Pavel Golovkin
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Исходя из анализа публичных отчетов, которые публиковал Навальный, фонд получил одну сумму пожертвований, а по данным с сайта Минюста - сумма другая.

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По данным следствия, с физических лиц собрали пожертвования в размере 588 миллионов рублей

Главным следственным управлением СК России собраны достаточные данные, на основании которых в отношении Алексея Навального и иных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Установлено, что для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, в числе которых «Фонд борьбы с коррупцией», «Фонд поддержки средств массовой информации «Пятое время года», «Фонд организации и координации защиты прав граждан», «Фонд правового обеспечения граждан», «Фонд защиты прав граждан «ШТАБ», с физических лиц было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований. Эти средства предназначались исключительно на цели фондов.

По данным следствия, Навальный, являясь фактическим руководителем указанных организаций, действуя совместно с иными лицами, потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели – приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные с граждан средства были похищены.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также иных лиц, причастных к его совершению.

Источник: Следком

мошенничество собрал деньги уголовное дело Алексей Навальный
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