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Медики всю ночь охраняли тяжелобольного пациента и спали на полу - фото, покорившее Сеть

09:06 30.12.2020 Фото: телеграм
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Картинку на экране увидели лишь врачи утренней смены в 7 утра. А ребята проснулись знаменитыми.

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В два часа ночи они увидели сообщение о панической атаке у одной из пациенток

Герои этого утра: студенты-санитары Расул, Катя и Лёша.

Ребята живут на территории больничного городка — их привлекают к работе в качестве санитаров. В два часа ночи они увидели сообщение о панической атаке у одной из пациенток: женщина срывала с себя кислородную маску, капельницу, в общем — ей было страшно. Трое из ларца, студенты Алексей, Расул и Катя, поспешили на помощь. Они успокоили женщину, чтобы она не навредила себе, сели передохнуть на пол и вырубились.

Картинку на экране увидели лишь врачи утренней смены в 7 утра. А ребята проснулись знаменитыми.

Источник: телеграм

герои дня санитары студенты успокоили женщину
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