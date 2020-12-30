Медики всю ночь охраняли тяжелобольного пациента и спали на полу - фото, покорившее Сеть

Герои этого утра: студенты-санитары Расул, Катя и Лёша.
Ребята живут на территории больничного городка — их привлекают к работе в качестве санитаров. В два часа ночи они увидели сообщение о панической атаке у одной из пациенток: женщина срывала с себя кислородную маску, капельницу, в общем — ей было страшно. Трое из ларца, студенты Алексей, Расул и Катя, поспешили на помощь. Они успокоили женщину, чтобы она не навредила себе, сели передохнуть на пол и вырубились.
Картинку на экране увидели лишь врачи утренней смены в 7 утра. А ребята проснулись знаменитыми.
Источник: телеграм