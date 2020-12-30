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Сказочный городок из снега появился на территории пансионата ветеранов в Бердске

09:45 30.12.2020 Фото: Минтруд
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Новогодняя елка и переливающиеся яркими огнями гирлянды на зданиях создают ощущение приближающегося праздника.

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Опыт возведения снежных фигур у пансионата уже есть

В Бердском пансионате ветеранов труда имени М.И. Калинина в преддверии новогодних праздников построили снежный городок.

Скрасить будни постояльцев и создать праздничное настроение решили добровольцы стационара – проживающие в учреждении совместно с военнослужащими, которые на базе пансионата проходят альтернативную службу в армии.

По словам администрации учреждения, опыт возведения снежных фигур у пансионата уже есть. В прошлом году сотрудники стационара самостоятельно строили фигуры из снега, взяв за основу русские сказки. В этом году полученные навыки пригодились. Увеличилось и количество скульптур. К сказочным персонажам присоединился и символ наступающего 2021 года – бык.

Ветераны пансионата уже оценили сказочный городок, рассматривая каждую фигуру во время прогулок. Новогодняя елка и переливающиеся яркими огнями гирлянды на зданиях создают ощущение приближающегося праздника.

Как отметили в министерстве, во всех стационарах организуют поздравления проживающих в учреждениях пожилых людей и инвалидов с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Напомним, в условиях пандемии во всех социальных стационарных учреждениях, подведомственных министерству труда и социального развития Новосибирской области, действует режим ограничительных мер. Все посещения запрещены, массовые мероприятия отменены. Сотрудники стационарных учреждений работают по графику 14-дневных смен.

Справочно:
В ведении министерства осуществляют свою деятельность 24 учреждения социального обслуживания с круглосуточным пребыванием для граждан пожилого возраста и инвалидов, детей, в том числе детей-инвалидов, где проживает более 5 тысяч человек.
Во всех учреждениях введены ограничительные мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Источник: mtsr.nso

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От редакции

Видели скульптуры?

Аноним, 30 декабря 2020 10:14
На фото намного лучше,чем городские Молодцы

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