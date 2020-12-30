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Народные новости

Опровержение

08:58 30.12.2020
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Опровержение

На основании решения Бердского городского суда Новосибирской области, вынесенного 22.01.2020 по делу № 2-9/2020, признаны не соответствующими действительности и порочащими честь и деловую репутацию Задоя Ю.А. следующие сведения, содержавшиеся в статье под названием: « Мнение: Напал на подростков из зомби-парада православный активист Задоя в Новосибирске», которая была размещена в сети «Интернет» 01.11.2016г. в 12:34 на данной странице сайта «Курьер.Среда.Бердск» (www.kurer-sreda.ru) в рубрике «Народные новости»:
«Пострадавшие распространили письмо с описанием того, как угрожал и дрался Ю. Задоя»;
«Задоя сам стал нападать на несовершеннолетних детей»;

«Сегодня в честь Хэллоуина, который ему также не нравится, он во время подготовки зомби-парада схватил на улице двух школьниц, стал им угрожать, одной порвал куртку, нецензурно выражался, сильно толкнул девочку. Она даже упала…»;
«При попытке одной из школьниц снять его буйство на телефон, он выбил из ее рук мобильный и аппарат сломался»;
«Он кричал, что мы все сгорим в аду, пытался плюнуть в случайного прохожего, который вступился за детей»;
«Пока вызывали МВД, он просто… убежал с места преступления!»;
«Задоя вот нападает на новосибирских детишек».
В соответствии с указанным решением суда вышеприведенные сведения не соответствуют действительности, порочат честь и деловую репутацию Задоя Ю.А.

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