Усилят работу медучреждений на новогодние праздники в Новосибирской области

В Новосибирске, как на правом, так и левом берегу в эти дни предусмотрена работа неотложной стоматологической помощи, травмпунктов и детских стационаров

В регионе в период праздничных и выходных дней в Новосибирской области усилена работа медицинских и социальных организаций – они будут работать в особом режиме. Также продолжится проводимая вакцинация от коронавируса. О готовности системы здравоохранения и соцобслуживания к новогодним праздникам шла речь в ходе брифинга оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

Как рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, вчера он подписал приказ об организации неотложной помощи в праздничные и выходные дни. «Мы полностью готовы к организации медицинской помощи. Усиливаем работу первичного звена, колл-центров, будет работать неотложная скорая медицинская помощь, также увеличиваем количество выездных бригад. В Новосибирске, как на правом, так и левом берегу в эти дни предусмотрена работа неотложной стоматологической помощи, травмпунктов и детских стационаров», – отметил министр.

С подробной информацией о графике работы медицинских учреждений во время новогодних праздников можно ознакомиться на сайте Правительстве Новосибирской области.

Константин Хальзов также напомнил, что в регионе развёрнуто 5 тысяч коек для лечения коронавирусной инфекцией, в настоящее время 1800 из них свободно. Не будет прерываться вакцинация против коронавируса. В регионе уже начинается повторное вакцинирование. Со 2 января все кабинеты вакцинации уже будут работать. В настоящее время Новосибирской области вакцинировано от коронавируса почти 1900 человек.

Министерство труда и социального развития Новосибирской области также усилило работу подведомственных министерству учреждений в праздничные и выходные дни. Как напомнил министр труда и социального развития Ярослав Фролов, в ведомстве работает горячая линия по телефону – 8-800-100-00-82. Она будет аккумулировать звонки с телефона «112», с горячей линии мэрии Новосибирска, с телефонов комплексных центров социального обслуживания, а также волонтерских организаций. На горячую линию принимаются звонки от граждан старше 65 лет, которые находятся в режиме самоизоляции.

В комплексных центрах социального обслуживания в муниципальных образованиях в новогодние праздники будут работать дежурные, а граждане, находящиеся на надомном обслуживании, будут получать необходимые услуги по индивидуальным графикам. Центры социальной поддержки, через которые проходят выплаты гражданам, в праздничные и выходные дни будут работать по скользящему графику.

В завершение брифинга Ярослав Фролов особо подчеркнул, что гражданам старше 65 лет необходимо обязательно соблюдать режим самоизоляции и масочный режим.

Источник: mtsr.nso