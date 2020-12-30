Опрос: сколько россиян задумываются о смене работы в новом году?

Такой запрос со стороны работников говорит о том, что и после снятия всех ограничительных мероприятий формат удаленной занятости будет очень востребован.

47% опрошенных хотят остаться в своей сфере

Об этом свидетельствуют результаты опроса на портале Роструда «Работа в России» (www.trudvsem.ru), который проводился в декабре этого года. На вопросы ответили более 28 тысяч человек из всех регионов страны.

81% респондентов признались, что к ним приходят мысли о смене работы. 68% из них хотят найти более перспективное и высокооплачиваемое место. Для 17% - важно перейти на работу, чтобы была возможность трудиться удаленно (сейчас у них такой возможности нет). 12% опрошенных опасаются, что нынешняя компания может столкнуться с финансовыми трудностями, поэтому заранее просматривают рекрутинговые сайты. 3% россиян наоборот не устраивает работа из дома, поэтому причина их поиска – желание вернуться в привычный рабочий коллектив.

При этом активно мониторят рынок труда 57% респондентов, 35% - иногда просматривают сайты по поиску работы, 8% выступают пассивными наблюдателями.

В то же время 47% опрошенных хотят остаться в своей сфере, 40% желают кардинально поменять сферу деятельности.

На вопрос, что россияне намерены делать, чтобы поиск работы был более продуктивным, 58% признались, что просто будут откликаться на интересующие их вакансии, 38% -планируют пройти дополнительные курсы или повысят имеющуюся квалификацию. 4% респондентов обратятся к карьерному консультанту для более корректного составления резюме и правильного позиционирования своих навыков.

Комментарий ВНИИ труда: «Тенденции, связанные с трудовой мобильностью, готовностью граждан переобучаться и менять работу, были характерны для рынка труда и до пандемии. Тем более такие желания актуализируются в новогоднее время. Пандемия же несколько изменила представление работников о трудовом процессе. Например, все больше сотрудников заявляют, что если они будут искать новую работу, то только с возможностью удаленной занятости и с гибким рабочим временем, о чем свидетельствует опрос. Такой запрос со стороны работников говорит о том, что и после снятия всех ограничительных мероприятий формат удаленной занятости будет очень востребован».

«Работа в России» – федеральная государственная информационная система о возможностях трудоустройства, работодателях, испытывающих потребность в работниках, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, гражданах, ищущих работу, а также содержащая иную информацию.

Источник: Роструд