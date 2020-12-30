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Призвала к отказу от алкоголя при вакцинации от коронавируса Голикова

10:45 30.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Еще одну вакцину готовят в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.

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Минздрав зарегистрировал 2 вакцины от коронавируса
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Вице-премьер Татьяна Голикова рекомендовала отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации от коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что как минимум две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после нельзя принимать алкоголь. Впоследствии Голикова посоветовала россиянам, которые сделают себе прививку от коронавируса, не употреблять алкоголь за три дня до этого и в течение трех дней после.

"Надо себя пожалеть. Я продолжаю настаивать, что вокруг аппликации все-таки надо чуть потерпеть. Это даже не потому что это вредно или полезно. Мы же понимаем, что организм должен адаптироваться к иноагентам, к тому, что "набрасывается" на его иммунную систему. И конечно, надо помочь организму, а не загружать его еще каким-то стрессом для иммунитета, как алкоголь", - сказала она в интервью РИА Новости.

Минздрав ранее зарегистрировал две российские вакцины от COVID-19: созданную НИЦЭМ имени Гамалеи "Спутник V" и разработку центра "Вектор" Роспотребнадзора – "ЭпиВакКорона". Поставки обоих препаратов в регионы уже начались.

Еще одну вакцину готовят в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.

Источник: РИА Новости

алкоголь вакцина вакцинация коронавирус
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