Молодёжная сборная Канады забросила 10 безответных шайб в ворота Швейцарии на МЧМ-2021

Вратарь «кленовых листьев» Девон Леви оформил свой первый шат-аут на турнире, отразив все 15 бросков по воротам.

Для Швейцарии это поражение стало 3-м кряду на турнире

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась встреча групповой стадии молодёжного чемпионата мира 2021 между сборными Канады и Швейцарии. Разгромную победу в матче одержали хозяева турнира – 10:0.

В составе Канады отличились Филип Томасино, Дилан Козинс (1+1), Джейкоб Пеллетье (2+1), Райан Судзуки, Коннор Макмайкл (1+1), Куинтон Байфилд (2+4), Коул Перфетти (1+1) и Кейден Гуле.

Вратарь «кленовых листьев» Девон Леви оформил свой первый шат-аут на турнире, отразив все 15 бросков по воротам.

Напомним, что на старте МЧМ-2021 Канада со счётом 16:2 выиграла в матче с Германией, а затем с трудом сломила сопротивление Словакии (3:1).

Для Швейцарии это поражение стало 3-м кряду на турнире. Ранее «крестоносцы» уступили Словакии (0:1) и Финляндии (1:4).

Источник: championat