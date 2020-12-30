Объявлен в федеральный розыск за убийство Дмитрий Казаков

Кому что-либо известно о возможном местонахождении подозреваемого с убедительной просьбой сообщить данные сведения по телефонам дежурного по следственному управлению: 8(383)203-57-39 либо «02» (с мобильного 102).

Казаков Дмитрий Геннадьевич, 1972 года рождения, который в настоящее время объявлен в федеральный розыск.

В производстве следственных органов Следственного комитета в Новосибирской области находится уголовное дело по факту совершения убийства. В настоящее время следователями СКР и сотрудниками уголовного розыска полиции проводится весь комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения подозреваемого.

В совершении особо тяжкого преступления подозревается Казаков Дмитрий Геннадьевич, 1972 года рождения, который в настоящее время объявлен в федеральный розыск.

Следствие СКР обращается ко всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении подозреваемого с убедительной просьбой сообщить данные сведения по телефонам дежурного по следственному управлению: 8(383)203-57-39 либо «02» (с мобильного 102).

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова